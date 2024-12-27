وزير الأمكن الإسرائيلي يتسلم تقارير التحقيق الأولى في 7 أكتوبر

تلقى وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، التقارير الأولى للتحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي في هجوم 7 أكتوبر. هذه الوثائق، التي قدمها رئيس الاستخبارات العسكرية، الجنرال شلومي بيندر، تفصل استعدادات حماس قبل الهجوم وتشكل المرحلة الأولية لتحقيق أوسع.

وبحسب بيان الوزارة، فإن "التقارير، التي حددها أيضًا قائد العمليات العسكرية الجنرال عوديد باسيوك، تتناول الأحداث الكبرى والثغرات المحددة والاستنتاجات الأولية لاستخلاص الدروس اللازمة على الفور".

يأتي هذا الإرسال بعد أن طلب كاتس من رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، الانتهاء من جميع التحقيقات في 7 أكتوبر بحلول نهاية يناير/كانون الثاني 2025. واشترط كاتس بشكل خاص الموافقة على التعيينات الجديدة للجنرالات بمراجعة هذه التقارير: "الجيش الإسرائيلي عليه واجب استكمال هذه التحقيقات بسرعة لعرضها على العائلات والجمهور الإسرائيلي، واستخلاص النتائج اللازمة".

وردا على ذلك، أمر الجنرال هاليفي، الأربعاء المنصرم، بالإسراع في استكمال التحقيقات. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجزء الأكبر من التحقيقات التي تجريها هيئة الأركان العامة سيتم الانتهاء منها في نهاية شهر يناير وتقديمها إلى وزير الأمن، مع الحفاظ على عملية نوعية وشاملة ومهنية، كما هو معتاد في جيش الدفاع الإسرائيلي ووفقًا لواجبنا". للعائلات الثكلى وعائلات الرهائن والجمهور".

وينبغي للنتائج الكاملة أن تسلط الضوء على العيوب التي مكنت المسلحين من التسلل على نطاق واسع إلى الأراضي الإسرائيلية، وهو الهجوم غير المسبوق الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص وأسر 240 رهينة.