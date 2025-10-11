سمح بالنشر: "وفاة اللواء (احتياط) شموئيل جاد رحاميم متأثرا بجراحه في معركة في جنوب قطاع غزة"

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بأن الرقيب أول (احتياط) شموئيل جاد رحاميم (31 عاماً) من جفعات زئيف، جندي في الكتيبة 7015 في اللواء الجنوبي، توفي متأثراً بجراحه بعد إصابته بقنبلة يدوية لجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في جنوب قطاع غزة"