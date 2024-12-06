المرصد السوري: مسؤولون وقادة أمنيون يخلون إدارات في محافظة السويداء

قال المرصد السوري لقوق الإنسان إن "مسؤولون وقادة أمنيون يخلون إدارات في محافظة السويداء"، واضاف"مقتل 20 مدنيا في قصف سوري وروسي على بلدات في محيط مدينة حمص، وتابع "إن محافظ المدينة وقيادات الشرطة والسجن وحزب البعث غادروا إداراتهم في مدينة السويداء، تزامناً مع سيطرة مسلحين محليين على نقاط أمنية في ريفها".

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وأكد مدير المرصد على أن"هناك حركة نزوح من حمص إلى طرطوس وسط ازدحام شديد بسبب نزوح عشرات الآلاف من النازحين.. الجيش السوري تراجع في محيط المدينة في محاولة صد هجـوم الهـيـئة القادمة من حماة لأن حمص هي عقدة الساحل السوري".

فيما أمدت فصائل الجنوب أنها "سيطرت على بلدتي نوى وتل الجابية في ريف درعا"

وفي السياق قال مصدر عسكري سوري إنه "لا صحة لانسحاب أي من وحدات القوات المسلحة الموجودة في محيط مدينة حمص وريفها، مضيفاً أن القوات مكتملة الجاهزية لصد أي اعتداء" حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا).