المرصد السوري: مسؤولون وقادة أمنيون يخلون إدارات في محافظة السويداء

قال المرصد السوري لقوق الإنسان إن "مسؤولون وقادة أمنيون يخلون إدارات في محافظة السويداء"، واضاف"مقتل 20 مدنيا في قصف سوري وروسي على بلدات في محيط مدينة حمص، وتابع "إن محافظ المدينة وقيادات الشرطة والسجن وحزب البعث غادروا إداراتهم في مدينة السويداء، تزامناً مع سيطرة مسلحين محليين على نقاط أمنية في ريفها".

