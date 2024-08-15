أبو مازن من البرلمان التركي: "سأزور قطاع غزة - حتى لو كلفني هذا حياتي"

ألقى رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، اليوم (الخميس)، كلمة أمام البرلمان التركي وبحضور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وزعم خلال تصريحاته أنه "سيزور قطاع غزة برفقة القيادة الفلسطينية، ودعا الى تأمين وصوله اليها".

وأضاف: "إن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفصائله لن يقبل بأي حال من الأحوال وجود الاحتلال الإسرائيلي على قطعة أرض واحدة في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية".

كما هاجم رئيس السلطة الفلسطينية قائلاً: "إن ثلث قطاع غزة مدمر بالكامل. واستخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ثلاث مرات في مجلس الأمن ضد مطالبة العالم بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

وفي الوقت نفسه، رد في خطابه أيضًا على دخول بن جفير إلى الحرم القدسي وقال أنه بدون حل القضية الفلسطينية، لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط بأكمله: "لن يتخلى أحد منا عن حبة من ارض فلسطين وحجر من حجارة القدس نقول لنبينا القدس حيث صليت – ستظل في عيوننا وقلوبنا، رغم الضحايا وكل المؤامرات لتغيير الوضع القائم في الأماكن المقدسة وآخرها اقتحام وزراء في حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى. إن هذه الاقتحامات تحاول استفزازنا، لكنها لن تنجح. المسجد مسجدنا."

وأشار في كلمته أيضاً إلى اليوم التالي، "نتحدث هذه الأيام عن سيناريوهات لما يسمى "اليوم التالي"، ونقول إن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية هي جغرافية واحدة تشكل الدولة الفلسطينية المستقلة، وهذا وفقا للقرارات الدولية، وعلى رأس هذه الدولة تحكم دولة شرعية واحدة، وطالما لا يوجد حل للقضية الفلسطينية، فلن يكون هناك استقرار للمنطقة بأكملها".