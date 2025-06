الجيش الاسرائيلي يقضي على قائد كتائب المجاهدين، المجموعة الجهادية المتورطة في اختطاف وقتل عائلة بيباس

في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قُتِل المسلخ أسعد أبو شريعة، الذي شغل في السنوات الأخيرة منصب زعيم تنظيم كتائب المجاهدين في قطاع غزة، في وقت سابق من، اليوم السبت في مدينة غزة.

