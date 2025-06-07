الجيش الاسرائيلي يقضي على قائد كتائب المجاهدين، المجموعة الجهادية المتورطة في اختطاف وقتل عائلة بيباس

في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، قُتِل المسلخ أسعد أبو شريعة، الذي شغل في السنوات الأخيرة منصب زعيم تنظيم كتائب المجاهدين في قطاع غزة، في وقت سابق من، اليوم السبت في مدينة غزة.

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وكان المسلح الذي داهم كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أحد قادة الهجوم، وكان متورطًا بشكل مباشر في اختطاف وقتل شيري وأريئيل والمرحوم كفير بيباس. كما تورط في اختطاف الزوجين غادي حجاي وجودي لين وينشتاين، وفي اختطاف وقتل ناتبونغ بينتا ومواطن أجنبي آخر كان محتجزًا لديهم.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي"كجزء من دوره كزعيم للمنظمة الإرهابية، شارك أبو شريعة في تجنيد عناصر إرهابيين في الضفة الغربية وداخل إسرائيل، ومن خلالهم روج ونفذ هجمات وأنشطة إرهابية. خلال الحرب، تورط التنظيم الذي قاده في التحريض على هجمات ضد إسرائيل والقتال ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة".

علاوة على ذلك، أفادت التقارير أنه في هجوم آخر نفذه الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تم القضاء على المسلح محمود محمد حامد، عضو منظمة كتائب المجاهدين ، التي داهمت كيبوتس نير عوز في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشاركت خلال الحرب في احتجاز شيري وأريئيل والمرحوم كفير بيباس في قطاع غزة. شارك مسلحو منظمة كتائب المجاهدين ، بدورٍ بارز في الهجوم الذي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكانوا شركاء في عمليات الاختطاف والقتل، دون علمهم بمخططات حركة حماس، بل كتنفيذٍ واستغلالٍ لمخططاتها على أرض الوطن.

وعقب التقرير، أعربت عائلة بيبس قائلةً: "إن نبأ تصفية قائد المنظمة يمثل خطوةً أخرى لنا في طي صفحة الماضي وقبول الخسارة الفادحة التي لحقت بشري وأريئيل وكفير. لن يعود شيري وأريئيل وكفير، ولكن ثمة عزاءٌ في معرفة أن القتلة الأشرار لن يُلحقوا الأذى بعائلةٍ أخرى. نود أن نشكر جنود الجيش الإسرائيلي وأفراد قوات الأمن على بطولتهم وتفانيهم، مُخاطرين بحياتهم من أجل سلامتنا جميعًا".