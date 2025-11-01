إسرائيل: الليلة تجمع حاشد في تل أبيب لإحياء ذكرى مرور 30 ​​عامًا على اغتيال إسحاق رابين

سيُقام، مساء اليوم السبت، تجمعٌ حاشدٌ لإحياء الذكرى الثلاثين لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في تل أبيب، بالقرب من النصب التذكاري في شارع ابن غفيرول بالمدينة. يُعد هذا التجمع الأول منذ خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يُلقي كلماتٍ من بين آخرين، رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان، ورئيس حزب يش عتيد يائير لابيد، والوزير السابق ورئيس حزب "ياشار" غادي آيزنكوت، والوزيرة السابقة تسيبي ليفني، إلى جانب السياسيين، سيشارك في التجمع عددٌ من الفنانين: أور عمرامي بروكمان، وإستر رادا، وبوعز شرابي، ودانا إنترناشونال، وفاليري حماتي، وميري ألوني، وشلوميت أهارون.

بالإضافة إلى ذلك، سيشارك أيضًا شورد هاشابي، عضو كيبوتس نير عوز، وشخصية حركة الكيبوتس غادي موزيس؛ ورئيس مشروع 929 - الكتاب المقدس معًا، الحاخام بيني لاو. المديرة التنفيذية المشاركة لـ NAS، ونائبة رئيس صندوق إسرائيل الجديد، الدكتورة نسرين حداد حاج يحيى.

سيُفتتح المهرجان بعرض الخطاب الأخير لرئيس الوزراء إسحاق رابين على شاشات عملاقة ستُوضع في شارع ابن غفيرول، من شارع بلوخ إلى هداسا، وفي الأجزاء الغربية من ميدان رابين. في تمام الساعة 9:42 مساءً، بالضبط وقت وقوع الجريمة، سيُقام دقيقة صمت، بعد مرور 30 ​​عامًا. سيُختتم المهرجان بأغنية للسلام وأغنية أمل.

للتذكير، لم يُقام المهرجان خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الحرب والأعمال الجارية في ميدان رابين. في المهرجان المُخطط له هذا العام، سيقف الجمهور على طول شارع ابن جفيرول والشوارع المجاورة، مع نصب المسرح الرئيسي بالقرب من النصب التذكاري في شارع ابن جفيرول، موقع الجريمة.