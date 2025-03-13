زعيم الدروز في سوريا ينفي توقيع اتفاق مع حكومة الشرع :"حكومة دمشق متطرفة مطلوبة للعدالة الدولية"

وشدد الشيخ حكمت الهجري :" سنقوم بالامر الذي نراه يناسبنا كطائفة ويتوافق مع أولوياتنا"

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
يرفع السوريون لافتات أثناء تظاهرهم في ساحة الكرامة المركزية في مدينة السويداء الجنوبية في 25 فبراير 2025،
يرفع السوريون لافتات أثناء تظاهرهم في ساحة الكرامة المركزية في مدينة السويداء الجنوبية في 25 فبراير 2025،SHADI AL DUBAISI / AFP

نفى الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري التقارير عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة في دمشق والدروز، لتسوية تمثيل الطائفة الدرزية في منطقة السويداء، مشددا "سنتجه بالأمر الذي سنراه مناسبا لنا كطائفة".

Video poster
زعيم الدروز في سوريا ينفي توقيع اتفاق مع حكومة الشرع :"حكومة دمشق متطرفة مطلوبة للعدالة الدولية"

وقال الهجري :"حكومة دمشق متطرفة مطلوبة للعدالة الدولية وأي تساهل مع هذا الأمر نحن لا نقبله كسوريين". وتابع "لا وفاق ولا توافق مع حكومة دمشق، حكومة متطرفة بكل معنى الكلمة"

وأضاف :"نأسف على الشخصيات من أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم". وتابع :"هدفنا العدالة والقانون على المستوى الداخلي والدولي وهذا حق من حقوقنا وبالتالي الأمر الذي نراه يناسبنا كطائفة ويتوافق مع أولوياتنا نذهب باتجاهه".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات