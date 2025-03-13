زعيم الدروز في سوريا ينفي توقيع اتفاق مع حكومة الشرع :"حكومة دمشق متطرفة مطلوبة للعدالة الدولية"

نفى الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري التقارير عن التوصل الى اتفاق مع الحكومة في دمشق والدروز، لتسوية تمثيل الطائفة الدرزية في منطقة السويداء، مشددا "سنتجه بالأمر الذي سنراه مناسبا لنا كطائفة".

وقال الهجري :"حكومة دمشق متطرفة مطلوبة للعدالة الدولية وأي تساهل مع هذا الأمر نحن لا نقبله كسوريين". وتابع "لا وفاق ولا توافق مع حكومة دمشق، حكومة متطرفة بكل معنى الكلمة"

وأضاف :"نأسف على الشخصيات من أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم". وتابع :"هدفنا العدالة والقانون على المستوى الداخلي والدولي وهذا حق من حقوقنا وبالتالي الأمر الذي نراه يناسبنا كطائفة ويتوافق مع أولوياتنا نذهب باتجاهه".