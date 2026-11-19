لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خططًا لجولة أخرى من الضربات العسكرية الواسعة في إيران، وسط ضغوط إسرائيلية متزايدة للتحرك بسرعة وحزم، وفقًا لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» ليل الأربعاء إلى الخميس، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين مطّلعين على التفاصيل.

وبحسب المسؤولين الكبار، لم يتخذ ترامب قرارًا نهائيًا بعد، لكنه يأخذ على محمل الجد التحذيرات التي نقلتها إسرائيل، ومفادها أن إيران تنجح في إعادة بناء منظومتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل وتمضي قدمًا في برامج تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية. وأضاف المسؤولون أن الرئيس يأخذ في الحسبان أن أمام الولايات المتحدة حاليًا نافذة فرصة لتنفيذ عملية عسكرية.

بحسب التقرير، تسود داخل الإدارة الأمريكية خلافات عميقة بشأن موثوقية المعلومات الاستخباراتية وجدوى شنّ هجوم آخر على إيران. وتتزايد الشكوك خصوصًا بعد انتخابات التجديد النصفي، التي أعرب فيها الناخبون عن استياء واضح من حرب أدت إلى ارتفاع الأسعار ولم تحقق النصر السريع الذي وعد به ترامب في بدايتها.

في المقابل، يمارس رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو ضغوطًا شديدة على واشنطن للانضمام إلى إسرائيل في حملة جوية ضد إيران تستمر من أربعة إلى سبعة أيام، وفقًا للتقرير.

أشارت المصادر إلى أن الاتصالات بشأن الموضوع تكثّفت الأسبوع الماضي، حين عقد رئيس الموساد، رومان غوفمان، اجتماعات في واشنطن، من بينها لقاء مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف. كما دعا مسؤولون إسرائيليون آخرون، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، إلى استئناف العمليات خلال محادثاتهم مع نظرائهم الأمريكيين.