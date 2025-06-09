إيران: "سنرد قريبًا على الولايات المتحدة - ولكن يجب رفع العقوبات"

وجّهت إيران رسائل قوية إلى الغرب في الأيام الأخيرة في ظل الأزمة المحيطة ببرنامجها النووي والعقوبات الاقتصادية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، بأن طهران ستقدم قريبًا مقترحها للتوصل إلى اتفاق عبر عُمان، لكنه أكد: "على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة، ولن نتفاوض طالما استمرت العقوبات الجائرة". وأضاف أن إيران سترد قريبًا على الاتفاق الأمريكي عبر عُمان.

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أشار بقائي إلى أن التقارير التي تتحدث عن رفع العقوبات غير صحيحة، وأن المطلب الرئيسي للشعب الإيراني هو رفع العقوبات فعليًا مع الحفاظ على الإنجازات النووية. وأكد أن أي اتفاق يتجاهل هذه المبادئ محكوم عليه بالفشل.

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في تصريحاته، اتهم بقائي الغرب بـ"استغلال هيبته الدولية"، واتهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بتعزيز المصالح الإسرائيلية. وقال: "إن الادعاء بأن البرنامج النووي الإيراني الهادئ يُشكل تهديدًا هو ادعاءٌ سخيف. فهو يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارم، بينما تمتلك إسرائيل ما لا يقل عن 100 رأس نووي".

إضافةً إلى ذلك، وجّه المتحدث باسم وزارة الخارجية أصابع الاتهام إلى ألمانيا، مُدّعيًا أنها يجب أن تتحمّل مسؤولية الجرائم المُرتكبة ضد إيران في ثمانينيات القرن الماضي، عندما زُعم أنها زوّدت نظام البعث العراقي بقيادة صدام حسين بأسلحة كيميائية. وقال: "إذا كانت ألمانيا قلقة لهذه الدرجة بشأن انتشار أسلحة الدمار الشامل، فعليها أن تبدأ بشرح ماضيها".

في غضون ذلك، صرّح مصدر دبلوماسي لقناة الجزيرة بأن القدرة على مراقبة البرنامج النووي قد تعرّضت للخطر بسبب رفض إيران الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أثار مخاوف الغرب بشأن إمكانية استئناف المحادثات.