إيران: "سنرد قريبًا على الولايات المتحدة - ولكن يجب رفع العقوبات"

وجّهت إيران رسائل قوية إلى الغرب في الأيام الأخيرة في ظل الأزمة المحيطة ببرنامجها النووي والعقوبات الاقتصادية. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، بأن طهران ستقدم قريبًا مقترحها للتوصل إلى اتفاق عبر عُمان، لكنه أكد: "على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة، ولن نتفاوض طالما استمرت العقوبات الجائرة". وأضاف أن إيران سترد قريبًا على الاتفاق الأمريكي عبر عُمان.

https://x.com/i/web/status/1931979359155319243