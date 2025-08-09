بتسلئيل سموتريتش: "فقدتُ ثقتي بنتنياهو - لن يُفضي إلى قرار في غزة"

قد يعجبك أيضًا -

هاجم رئيس حزب"الصهيونية الدينية"، وزير المالية في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء الأإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشدة، مساء اليوم السبت، على خلفية قرار مجلس الوزراء بمواصلة الحرب في القطاع والسيطرة الكاملة على مدينة غزة. قائلا "فقدتُ ثقتي بأن رئيس الوزراء قادرٌ ويريد أن يُفضي إلى قرار في غزة، فهذه ليست الطريقة الأمثل لتحقيق النصر".

وقال سموتريتش في كلمته الافتتاحية: "دفعنا ثمنًا باهظًا خلال 22 شهرًا من الحرب، لكننا، ولله الحمد، حققنا إنجازات عظيمة في جميع ساحات القتال. حزب الله وسوريا وإيران وأعداء آخرون، هددونا لسنوات وخططوا لهجوم واسع، هُزموا. في غزة، أعددنا حماس بشكل سيئ، وقضينا على معظم قادتها وجزءًا مهمًا من بنيتها التحتية العدائية. لكن العمل لم ينتهِ بعد، ولم تتحقق أهداف الحرب بالكامل بعد". في الأسابيع الأخيرة، كنتُ أعمل بشكل مكثف مع رئيس الوزراء على خطوة دراماتيكية لتحقيق النصر في غزة، خطوة ستدمر قدراتها العسكرية والمدنية وتضع عليها ضغوطًا غير مسبوقة لإطلاق سراح المختطفين. على مدى أسابيع، بدا أن رئيس الوزراء يدعم الخطة. ناقش تفاصيلها معي، وأعرب عن سعيه لاتخاذ قرار، وعن نيته المضي قدمًا هذه المرة. لكن للأسف، تراجع عن موقفه".

وأضاف "رئيس الوزراء والحكومة استسلموا لضعفهم، وغلبت العاطفة على العقل، وقرروا تكرار نفس الشيء، والشروع في خطوة عسكرية ليس هدفها اتخاذ قرار، بل الضغط على حماس لدفعها إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح المختطفين، مع التأكيد بوضوح على أنه إذا وافقت حماس على الاتفاق، فسنوافق أيضًا على التوقف مجددًا، والانسحاب مجددًا، والسماح لها بالتعافي وإعادة التسلح. وهكذا دواليك. ليس هكذا تُتخذ القرارات، هكذا لا تُعاد المختطفين، هكذا لا تُربح الحرب".

وأشار وزير المالية إلى أن "إرسال عشرات الآلاف من المقاتلين للمناورة في مدينة غزة مع المخاطرة بحياتهم. دفع أثمان سياسية ودولية باهظة لمجرد الضغط على حماس لإطلاق سراح المختطفين، ثم التراجع، هو حماقة غير أخلاقية وغير منطقية".وتابع"للأسف، ولأول مرة منذ بدء الحرب، أشعر أنني ببساطة لا أستطيع دعم هذا القرار ودعمه. ضميري لا يسمح بذلك. لقد فقدت الثقة في أن رئيس الوزراء قادر ويريد قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي هناك".