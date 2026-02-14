على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ: 200 ألف متظاهر يحتجون ضد إيران

على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ، تظاهر نحو 200 ألف شخص في ميونخ، اليوم السبت، احتجاجاً على السلطات الإيرانية، وفقاً لشرطة بافاريا، وبعد تقدير أولي بلغ 80 ألف مشارك في وقت مبكر من بعد الظهر، رفعت قوات الأمن تقديراتها بشكل ملحوظ. وتجمع المتظاهرون، الذين جاؤوا للمطالبة بسقوط السلطات الإيرانية، سلمياً في ساحة تيريزينفيزه، وهي ساحة واسعة مفتوحة غرب المدينة. وفي جو وُصف بالسلمي، قدم البعض الزهور للشرطة. ولوّح كثيرون بالعلم الأخضر والأبيض والأحمر الذي يحمل صورة الأسد والشمس، رمز النظام الملكي الذي أُطيح به عام 1979، فيما عززت السلطات الألمانية الإجراءات الأمنية حول المؤتمر، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي فوق ميونيخ.

ورفعت لافتات كُتب عليها "الحرية لإيران" و"الثقافة تنتصر دائماً على القوة والقمع". رفع العديد من المشاركين صورًا لرضا بهلوي، نجل الشاه السابق، الذي دعا، خلال خطاب ألقاه في المؤتمر في وقت سابق من ذلك الصباح، إلى "إنهاء الجمهورية الإسلامية" وحثّ المجتمع الدولي على دعم الشعب الإيراني.

يأتي هذا الحراك في أعقاب حملة قمع دموية استهدفت حركة احتجاجية واسعة النطاق في إيران. وأفادت منظمات غير حكومية بوقوع آلاف القتلى وأكثر من 50 ألف معتقل. ومن المقرر تنظيم مسيرات أخرى في تورنتو ولوس أنجلوس، بينما كان نحو 10 آلاف شخص قد تظاهروا بالفعل في الأسبوع السابق في برلين.