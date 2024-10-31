الكشف عن تفاصيل قضية أمنية خطيرة تهز مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

القضية الخطيرة للمتحدث في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي كان يعمل بدون تصريح أمني: قضية خطيرة تتعلق بأمن المعلومات تثير ديوان رئيس الحكومة هذه الأيام. وعلمت هيئة تحرير i24NEWS أن المتحدث، الذي كان يشغل مناصب حساسة داخل الديوان، مشتبه به بارتكاب جرائم تتعلق بأمن المعلومات كجزء من منصبه.

وبحسب النشر في هيئة البث الرسمية "كان"، تم تعيين الرجل في المنصب الحساس، على الرغم من فشله في اختبارات التصنيف الأمني قبل دخوله - وتم منعه من العمل في المكتب. في الواقع، لم يكن من المفترض على الإطلاق أن يدخل الموظف إلى الأعمال الداخلية للمكتب أو أن ينكشف إلى مواد سرية كجزء من الوظيفة.

نظرًا لقيود الرقابة العسكرية، لا يمكن تحديد هوية الشخص بالتفصيل، أو طول الفترة التي قضاها في المنصب أو طبيعة الجرائم التي ارتكبها، ولكن من الواضح أن تعيينه كانت جريمة خطيرة في حد ذاتها، و إن حقيقة الاشتباه به في ارتكاب جرائم إضافية هي دليل مضاعف على فشله في اختبارات التصنيف الأمني. وسيتطلب الأمر الآن إجراء تحقيق متعمق حول هوية الشخص الذي وافق على دخوله إلى المكتب خلافا للإجراءات، عندما كان على علم بمشاكل التصنيف، وأخرين عرفوا بالتعيين وسكتوا، وكيف انكشف لمعلومات سرية، وما مدى الاستفادة من المعلومات التي انكشف لها وما الأضرار التي لحقت بأمن الدولة نتيجة هذه الإخفاقات.