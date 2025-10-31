نعيم قاسم: "الحكومة اللبنانية مسؤولة عن سيادتها، ولن نأخذ أوامر من أحد يدعو إلى نزع سلاح حزب الله"

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليم الجمعة، إن "أميركا تتحرّك في لبنان على قاعدة أنّها تريد أن تعالج المشكلة وأن يكون سيّداً مستقّلاً وهذا ما تدّعيه لكن بالتجربة ليست وسيطاً نزيهاً"، وتابع "الولايات المتحدة ليست وسيطًا نزيهًا بل الراعي الأساسي للعدوان وهي تساعد على توسعته وتجذره في لبنان والمنطقة"

وأكد نعيم قاسم على أنه"لا نطلب دعما ولكن نطلب عدم خدمة مصالح إسرائيل"، وأشاد بـ"الموقف المسؤول للرئيس اللبناني جوزيف عون الذي أمر الجيش اللبناني بالتصدي لأي اجتياح إسرائيلي" واضاف "الحكومة مسؤولة عن سيادتها، ولن نأخذ أوامر من أحد يدعو إلى نزع سلاح حزب الله".