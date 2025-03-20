احتجاجات غاضبة وحاشدة ضد اعتقال رئيس بلدية أسطنبول|| من هو أكرم إمام اوغلو خصم اردوغان اللدود؟

اعتقال اردوغان عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام اوغلو والذي يعتبر خصمة السياسي يشعل تركيا، وذلك بعد خروج المئات من الآلاف من الأتراك في مظاهرات حاشدة الليلة (الأربعاء الخميس) احتجاجا على هذه الخطوة، والتي تعتبر واحدة من أكبر الصدمات التي تمر بها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

HANDOUT / Republican People's Party (CHP) Press Service / AFP

إذن فمن هو أكرم إمام اوغلو الذي أثار اعتقاله هذه الاحتجاجات الضخمة؟

هو رئيس بلدية إسطنبول منذ عام 2019. وانضم في عام 2008 إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر حزب معارض في تركيا - حزب مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. وهو بجيل 54 عام، حاصل على شهادة في إدارة الأعمال من جامعة إسطنبول.

ويعتبر في السنوات القليلة الماضية أكبر عدو وخصم سياسي للرئيس التركي أردوغان، والذي يعارضه علنًا، وعلى ضوء ذلك يعمل أردوغان بشكل مكثف على نسف سلطته السياسية.

واتهم اوغلو في ديسمبر/كانون الأول 2022، بإهانة موظفين عموميين في صناديق الاقتراع لانتخابات رئاسة البلدية، مما أدى في النهاية إلى الحكم عليه بالسجن والاستبعاد من الحياة السياسية، إلا أن الأمر لم يخرج الى حيز التنفيذ في النهاية، ونجح اوغلو في آذار/مارس 2024 بهزيمة ممثل اردوغان في الانتخابات لرئاسة بلدية إسطنبول, وسجل إنجازا مهما على أكبر منافس له.

YASIN AKGUL / AFP

لكن ما هي التهم التي وجهت له في القضية التي اعتقل بسببها مؤخرا؟ وما الذي يخشاه اردوغان؟

ووفقا لمصادر تركية ، إمام اوغلو متهم بأنه أقام علاقات وحملة انتخابية مع حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، الأمر الذي أثار ضده شبهات "بإدارة منظمة إرهابية"، والشبهات الأخرى التي يمكن أن تتشكل الى لائحة اتهام أخرى، يتهم إمام اوغلو بالابتزاز.

من جانبه، يعاني اردوغان بصورة متواصلة من استياء وعدم رضا لدى الرأي العام، الذي يسكته بسبب سلوك استبدادي، ورغم أن الانتخابات للرئاسة التركية ستكون عام 2028 ، لكن من المرجح تبكيرها وإجراءها قبل ذلك.لذا فإن الخطوة الأخيرة ضد إمام اوغلو هي واحدة من سلسلة خطوات يقوم بها اردوغان ضده، وهو يستغل كل فرصد "للقضاء" عليه سياسيا.

ويأتي توقيت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول قبل أيام من الانتخابات التمهيدية لحزب الشعب الجمهوري الذي كان من المفترض أن يختار إمام اوغلو باحتمالية كبيرة مرشحا له للانتخابات الرئاسية في السنوات المقبلة.