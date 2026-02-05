بعد مقتل ثلاثة عرب قرب شفاعمرو، الرئيس الإسرائيلي يحذّر:"حالة طوارئ وطنية"

قُتل ثلاثة رجال عرب، صباح اليوم (الخميس)، إثر تعرّضهم لإطلاق نار داخل مركبتهم في بلدة سواعد حميرة القريبة من شفاعمرو شمالي إسرائيل، في حادثة جديدة ضمن موجة العنف المتصاعدة في المجتمع العربي.

وأفادت الطواقم الطبية بأن شابين يبلغان من العمر 25 و28 عامًا فارقا الحياة في مكان الحادث، فيما أُصيب رجل ثالث (64 عامًا) بجروح بالغة الخطورة، ونُقلت حالته إلى المستشفى بعد محاولات إنعاش، قبل أن يُعلن لاحقًا عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وقال مسعفون من نجمة داوود الحمراء إن الضحايا عُثر عليهم فاقدين للوعي ودون نبض أو تنفّس، ويعانون من إصابات نافذة خطيرة.

وبحسب المعطيات، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام إلى 35 قتيلًا.

وعلّق الرئيس الإسرائيلي ييتسحاك هرتسوغ على الجريمة قائلًا إن ما يحدث "مأساة وطنية تمسّ المجتمع الإسرائيلي بأكمله"، داعيًا السلطات إلى التعامل مع العنف المستشري باعتباره “حالة طوارئ وطنية” تتطلب تحركًا فوريًا على مستوى إنفاذ القانون والتشريعات.

وتأتي هذه الجريمة بعد يومين من مقتل ثلاثة شبان من مدينة الطيرة في حادثة إطلاق نار مشابهة، وفي ظل استمرار مطالبات شعبية ورسمية باتخاذ خطوات عاجلة للحد من تفشي الجريمة المنظمة والعنف المسلح في المجتمع العربي داخل إسرائيل.