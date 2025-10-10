المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لـi24NEWS: "حماس مهزومة ومنكسرة في كل مكان تدخلنا فيه؛ وستعيد جميع المختطفين"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، "تمركزت قوات الجيش الإسرائيلي على الخط الأصفر، ونحن جميعًا نستعد لاستقبال العائدين". وأضاف: "هذه أوقات يقظة مشددة، وسيعمل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي على إزالة أي تهديد لأمنهم؛ ولن نخاطر". وفي مقابلة مع i24NEWS، أجاب: "حماس مهزومة ومنهزمة في كل مكان تدخلنا فيه؛ ونتوقع منها إعادة جميع الأسرى".

وأكد أيضًا أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل على حماية المواطنين الإسرائيليين عمومًا، وسكان النقب خصوصًا، بعد فشله في حماية المدنيين في 7 أكتوبر/تشرين الأول"، وتابع "لم نكن هناك في أصعب أوقاتهم؛ ومنذ ذلك الحين، لم نتوقف لحظة واحدة، وسنواصل الوقوف بحزم بينهم وبين العدو".

فيما يتعلق بعائلات المختطفين، أكد ديفرين وقوف أفراد الجيش الإسرائيلي إلى جانبهم ودعمهم الوثيق. وقال: "نفذنا العملية العسكرية بمسؤولية ومنهجية، وقبل كل شيء، بعزيمة، مدفوعةً بحب مقاتلينا لشعبنا ووطننا". وحسب قوله، "حققت العملية نتائج ملموسة، بما في ذلك عودة المختطفي" وشكر دفرين جنود الجيش الإسرائيلي، بمن فيهم جنود الاحتياط، وشجعهم على بذل الغالي والنفيس طوال فترة الحرب من أجل وطنهم.

وشارك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حزن عائلة الرقيب الاحتياطي ميخائيل مردخاي نحماني، 26 عامًا، من ديمونا، وهو جندي في وحدة التكنولوجيا والصيانة التابعة للكتيبة 614 للهندسة القتالية، والذي أُعلن عن استشهاده في معركة شمال قطاع غزة صباح اليوم. كما تحدث عن 914 جنديًا من الجيش الإسرائيلي سقطوا منذ بداية الحرب، ومئات المدنيين وأفراد قوات الأمن الذين قُتلوا، وعن عائلاتهم المفجوعة. وأضاف: "نستذكر 20 ألف جريح حرب، أرواحهم وأجسادهم، الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن، والذين فقدوا رفاقًا لهم على طول الطريق. سنكون إلى جانبكم، لندعمكم ونساعدكم بكل الطرق الممكنة".

وأكد دفرين أن كل هذه التضحيات لم تذهب سدىً، بل بُذلت من أجل المهمة المقدسة المتمثلة في عودة الرهائن. ثم استذكر تصريحات رئيس الأركان بأن الحرب لم تنتهِ بعد، ولا تزال هناك تحديات كثيرة تنتظرنا.