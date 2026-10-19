قطر تخطط لبناء محطتي كهرباء في لبنان وإبرام اتفاق لتوريد الغاز لمدة 20 عامًا

تخطط قطر لإنشاء محطتي كهرباء في لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا، ضمن خطة تهدف إلى إنعاش قطاع الكهرباء اللبناني، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز»، استنادًا إلى وثيقة اطلعت عليها.

وأشارت الوكالة إلى أن قطاع الطاقة يشكل أحد المحاور الرئيسية للأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها لبنان.

وبحسب المقترح، الذي أُعد بمشاركة الحكومتين اللبنانية والقطرية، تشمل الخطة توليد الكهرباء باستخدام الغاز، وتوفير الغاز الطبيعي المسال، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.

وتهدف المبادرة إلى دعم قطاع الكهرباء اللبناني، الذي يعاني من أزمات مزمنة انعكست على إمدادات الطاقة وأثقلت كاهل الاقتصاد.