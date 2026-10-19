مقتل 80 شخصًا في هجوم بطائرة مسيّرة على موقف للشاحنات في غرب كردفان بالسودان
عنف المستوطنين: إحراق سيارة وشعارات في القرية الفلسطينية صفا بمحافظة الخليل• في قطاع غزة: الجيش الإسرائيلي اغتال قائد خلية واثنين من المسلحين من الجناح العسكري لحماس
أخبار في الوقت الحقيقي، 26.10.19: جميع الأخبار الرئيسية لليوم، تحديثات مستمرة وأبرز العناوين.
على جدول الأعمال: الجيش الإسرائيلي يغتال قائد خلية واثنين من المسلحين من الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة، الإيرانيون مقتنعون - من المتوقع أن تتجدد المعارك: "هل سيحدث ذلك الليلة؟". وأعمال الشغب في فرنسا وإيطاليا ما تزال تهدد أوروبا.
بث مباشر:
مقتل 80 شخصًا في هجوم بطائرة مسيّرة على موقف للشاحنات في غرب كردفان بالسودان
قُتل 80 شخصًا جراء قصف بطائرة مسيّرة استهدف موقفًا للشاحنات في ولاية غرب كردفان بالسودان، وفقًا لمصدر طبي وشاهد تحدثا لوكالة «رويترز».
ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي نفذت الهجوم أو ملابساته، فيما لم ترد معلومات مؤكدة عن حصيلة المصابين أو حجم الأضرار الناجمة عنه.
قطر تخطط لبناء محطتي كهرباء في لبنان وإبرام اتفاق لتوريد الغاز لمدة 20 عامًا
تخطط قطر لإنشاء محطتي كهرباء في لبنان خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب توقيع اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عامًا، ضمن خطة تهدف إلى إنعاش قطاع الكهرباء اللبناني، وفقًا لما أوردته وكالة «رويترز»، استنادًا إلى وثيقة اطلعت عليها.
وأشارت الوكالة إلى أن قطاع الطاقة يشكل أحد المحاور الرئيسية للأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها لبنان.
وبحسب المقترح، الذي أُعد بمشاركة الحكومتين اللبنانية والقطرية، تشمل الخطة توليد الكهرباء باستخدام الغاز، وتوفير الغاز الطبيعي المسال، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة بالبطاريات، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي.
وتهدف المبادرة إلى دعم قطاع الكهرباء اللبناني، الذي يعاني من أزمات مزمنة انعكست على إمدادات الطاقة وأثقلت كاهل الاقتصاد.
الخارجية الإسرائيلية تتهم تركيا بتوفير ملاذ آمن لحماس بعد الاعتداء على مؤثرة تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والتركية
اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية تركيا بتوفير ملاذ آمن لعناصر حركة حماس، وذلك عقب الاعتداء على المؤثرة كلوديا مدينا، التي تحمل الجنسيتين الإسرائيلية والتركية، داخل مركز تجاري في إسطنبول.
وقالت الوزارة إن «تركيا تفرش السجادة الحمراء أمام إرهابيي حماس، والآن يتعرض مواطن يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والتركية للاعتداء والمضايقات».
وأضافت أن «عندما توفر حكومة ملاذًا آمنًا للإرهابيين، فليس من المستغرب أن يظهر كرههم أيضًا في شوارعها»، واصفة ما حدث بأنه «أمر مخزٍ وغير مقبول».
رويترز: مقتل 53 شخصًا وإصابة 200 في هجوم للحوثيين على معسكر تدريب للجيش اليمني
أفادت وكالة «رويترز» بمقتل 53 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرين، جراء هجوم شنه الحوثيون المدعومون من إيران على معسكر تدريب تابع للجيش اليمني في محافظة شبوة.
تأهب أمني قبيل الانتخابات: الجيش الإسرائيلي يفرض حظرًا على مغادرة القواعد اعتبارًا من الخميس
نتنياهو من قاعدة جوية: أعداؤنا سيتلقون ضربات أشد مما تلقوه حتى الآن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة لقاعدة جوية، إن إسرائيل تمتلك الجاهزية والعزيمة والقدرة على ضرب أعدائها متى اقتضت الحاجة، متوعدًا بأنهم سيتلقون ضربات أقسى من تلك التي تعرضوا لها حتى الآن.
وأضاف نتنياهو أن إسرائيل حققت إنجازات كبيرة بفضل الطيارين والطيارات وأطقم الصيانة والدعم الأرضي، إلى جانب الجيش والحكومة، مؤكدًا إصرار بلاده على الدفاع عن نفسها.
وختم بالقول: «لا تختبرونا».
كاتس: معالجة عنف المستوطنين في الضفة الغربية مسؤولية الشرطة.. والأوامر الإدارية ليست الحل
قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن التعامل مع أعمال العنف الخطيرة التي ترتكبها مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية يجب أن يكون من مسؤولية شرطة إسرائيل في منطقة يهودا والسامرة بالكامل، بما يشمل إجراءات الوقاية والتحقيق وتقديم المتورطين إلى المحاكمة.
وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي لا ينبغي له، ولا يستطيع، تولي مهام إنفاذ القانون المدني، مشددًا على أن مهمته تتمثل في محاربة «الإرهاب الفلسطيني» وحماية حدود الدولة والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وعلى خط التماس.
وتابع أن الأوامر الإدارية ليست الحل، بل المطلوب إنفاذ قوي وفعال للقانون من جانب الشرطة.
اعتداء بدوافع قومية في الضفة الغربية: إحراق مركبة وكتابة شعارات في قرية صفّا
أُحرقت مركبة ورُشّت عبارات على الجدران في قرية صفّا الفلسطينية، الواقعة في محافظة الخليل بالضفة الغربية، في حادثة وُصفت بأنها اعتداء بدوافع قومية.
وأسفر الحادث عن أضرار مادية، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
"لا نريد صهاينة": ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يهاجمون امرأة إسرائيلية تركية في مركز تجاري بإسطنبول
https://x.com/i/web/status/2112034728979111995
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد خلية وعنصرين من الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي تصفية قائد خلية وعنصرين من الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، في غارة جوية قال إنها استهدفت إزالة تهديد أمني.
ووفقًا لبيان الجيش، عمل المستهدفون خلال الفترة الأخيرة على التخطيط لهجمات ضد قواته ومواطني إسرائيل، كما سعوا إلى إعادة بناء القدرات العسكرية للحركة، في ما وصفه بانتهاك منهجي لاتفاق وقف إطلاق النار.
وصلت أعمال الشغب إلى إيطاليا: حيث نُهبت المتاجر، وأُصيب ضباط الشرطة، واعتُقل العشرات.
بعد الهجوم على الدبلوماسيين والمصور: تم إطلاق عملية اعتقال في الضفة الغربية، حيث تم القبض على ثمانية مشتبه بهم
الإيرانيون مقتنعون - من المتوقع استئناف القتال: "الشيء الوحيد الذي نفكر فيه جميعًا هو، هل سيحدث ذلك الليلة؟"
قال وزير الخارجية الإيراني عراقجي: "في المرة الماضية التي أردتم فيها 'إنهاء المهمة'، خرجت إيران أقوى. هل تريدون تجربة حظكم مرة أخرى؟ تفضلوا. لكن احذروا، فلدينا حسابات لم تُصفَّ بعد. نتنياهو يجرّ أمريكا إلى حرب أخرى ليتجنب السجن، مهما كانت العواقب على إسرائيل، ناهيك عن رئيس الولايات المتحدة."