أعلن سلاح الجو الملكي الأردني، الاثنين، تنفيذ عملية عسكرية حملت اسم «الردع الأردني – حمود»، استهدفت مواقع وصفها بالإرهابية في جنوب سوريا، ردًا على الهجوم الذي استهدف مواطنين داخل كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوبي المملكة.

وقال بيان صادر عن سلاح الجو الملكي إن العملية تأتي «انتقامًا لشهدائنا الذين قضوا في هجوم كنيسة حمود في الكرك»، مضيفًا أن منفذي الهجوم يرتبطون بالتنظيمات التي استهدفتها الضربات.

وأوضح البيان أن مقاتلات أردنية دمرت عددًا من المواقع، ما أسفر، بحسب الجيش، عن مقتل وإصابة عدد من عناصر تلك التنظيمات، إلى جانب تدمير آليات تابعة لها.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ستواصل التصدي لكل ما يهدد أمن المواطنين، مشددة على عزمها مكافحة التطرف والإرهاب وحماية أمن المملكة ومقدساتها.

وكانت مديرية الأمن العام الأردنية، أعلنت الاثنين، عن اعتقال ثلاثة أشخاص يُشتبه في تنفيذهم الهجوم الذي استهدف مواطنين داخل كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، جنوبي المملكة، وذلك عقب اشتباك مسلح مع القوات الأمنية استمر نحو ثلاث ساعات، وفق مصدر حكومي أردني.

وقالت المديرية، في بيان، إن فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة تمكنت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان المشتبه بهم بعد عمليات بحث وتمشيط متواصلة منذ وقوع الهجوم. وأضافت أنهم تحصنوا داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، ورفضوا تسليم أنفسهم، قبل إطلاق النار باتجاه القوة الأمنية التي نفذت المداهمة.

وأوضحت أن القوات الأمنية ردت وفق قواعد الاشتباك، وتمكنت من السيطرة على الموقع واعتقال المشتبه بهم الثلاثة بعد إصابتهم جميعًا، من دون تسجيل إصابات في صفوف أفرادها. كما ضبطت أسلحة نارية وذخائر داخل المنزل.

اشتباكات عنيفة في قرية الجديدة

ونقل مصدر حكومي أردني أن المواجهة أسفرت عن إصابة المشتبه بهم بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أن أحدهم في حالة موت سريري نتيجة إصاباته خلال الاشتباكات.

ووفق المصدر، حددت الأجهزة الأمنية مكان اختبائهم داخل منزل مهجور في قرية الجديدة بمحافظة الكرك، على مسافة نحو خمسة كيلومترات من قرية حمود، التي شهدت الهجوم على الكنيسة.

وأضاف أن المشتبه بهم أبدوا مقاومة مسلحة ورفضوا الاستسلام، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات استمرت نحو ثلاث ساعات وانتهت باعتقالهم.

https://x.com/i/web/status/2114804311737630952 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

الأردن: لا مؤشرات على ارتباطات خارجية

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات ميدانية واستخباراتية مكثفة منذ اليوم الأول للهجوم، شملت مداهمة مواقع عدة، وتوسيع نطاق البحث، والاستعانة بوسائل فنية ومرئية لتحديد مكان المشتبه بهم، إلى جانب التحقيق مع أشخاص يُشتبه في صلتهم بالقضية.

وأكد الفراية أن المشتبه بهم الثلاثة أردنيون، وأنهم قاوموا القوات الأمنية خلال المداهمة قبل اعتقالهم مصابين بجروح بالغة.

وفي ما يتعلق باحتمال وجود صلات خارجية، قال الوزير إنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تؤكد ارتباط المشتبه بهم بجهات خارج الأردن، معتبرًا أن من المبكر استخلاص استنتاجات في هذا الشأن.

وشدد الفراية على أن الحكومة ستتخذ إجراءات عملية لتعزيز أمن المواطنين، داعيًا إلى مواجهة العنف والتطرف ومعالجة الأسباب التي قد تدفع الشباب إلى الانخراط في التنظيمات المتطرفة.

وجددت مديرية الأمن العام تعازيها لأسر ضحايا الهجوم، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مؤكدة مواصلة جهودها لحماية أمن المملكة واستقرارها، فيما يُنتظر أن تكشف التحقيقات مزيدًا من التفاصيل بشأن دوافع الهجوم وخلفياته.