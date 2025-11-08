مسؤول أميركي:"لا نخطط حاليا لإعادة النظر في وجود القوات الأميركية في شمال شرق سوريا أو في قاعدة التنف"

أكد مسؤول أميركي، على أنه "لا خطط حالياً لإعادة النظر في وجود القوات الأميركية في شمال شرق سوريا أو في قاعدة التنف"، في مؤشّر واضح على "هشاشة الأوضاع والحاجة إلى الوقت والجهد لتنظيم العلاقة بين الطرفين" السوري والأميركي.

وقال إن "مكافحة داعش على يد القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية أمر تسعى إليه واشنطن".وأشار إلى "أن الولايات المتحدة تريد العمل على مكافحة داعش، بهدف منع عودة التنظيم ومنع تشكيله تهديداً لها".

وتعطي واشنطن الأولوية القصوى لمكافحة داعش، معتبرة أن تجربة العمل في العراق كانت ناجحة جداً، لذا تريد أن تكرر هذه التجربة في سوريا، والمقصود أن تتعاون مع القوات السورية كما تعاونت مع القوات العراقية.

إلى ذلك، كان لافتاً، إشارة المسؤول الأميركي لدى حديثه إلى أن هذا النجاح في العراق مهّد لانسحاب قوات أميركية من مناطق عراقية وترك مهمة مكافحة الإرهاب للقوات العراقية.

وفي السياق تبدو الإدارة الأميركية الحالية في ظل الرئيس دونالد ترامب أكثر تمسكاً بحضور قواتها على الأراضي السورية مقارنة بما كان عليه موقف ترامب في ولايته السابقة. فهو حاول أكثر من مرة سحب الجنود الأميركيين من الأراضي السورية، وتسبب ذلك الأمر حينها بخلافات كبيرة بينه وبين وزير دفاعه جيم ماتيس.

وكان المبعوث الأميركي لسوريا ولبنان، قد قال في وقت سابق على هامش مؤتمر في البحرين، السبت المنصرم، إنه "الرئيس السوري أحمد الشرع سيزور واشنطن في أول زيارة رسمية يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري"وتابع "نأمل أن تنضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم ’داعش’ خلال زيارة الشرع لواشنطن"، ويمكن أن تُمثل هذه الزيارة التاريخية نقطة تحول رئيسية في العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة.ووفقًا لباراك، قد تنضم دمشق إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خلال الزيارة. وقال "نعم، سيأتي، وآمل أن ينضم إلى التحالف"، مؤكدًا على أهمية هذا التقارب بعد أكثر من عقد من القطيعة الدبلوماسية.