"هذه الأرض لكم": رئيس مجلس النواب الأمريكي يزور مستوطنة أرئيل

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وصل اليوم (الاثنين) وفد من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، برئاسة رئيس مجلس النواب مايك جونسون، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هكابي، لزيارة مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية

تهدف الزيارة، كما أكدت مصادر ميدانية، إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعميق المعرفة بالمنطقة، مع التركيز على النقاش العام في الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية. تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للدستور الأمريكي، يحتل رئيس مجلس النواب المرتبة الثالثة في التسلسل الهرمي بعد الرئيس ونائب الرئيس، مما يجعل زيارة جونسون أرفع شخصية أمريكية تزور مستوطنات الضفة على الإطلاق.

وضمن إطار الزيارة، زار الوفد المركز الوطني لتطوير القيادة في المدينة، حيث شارك في احتفال رمزي لغرس الكروم بحضور 15 عضوًا آخر من أعضاء الكونغرس الأمريكي. وكان الهدف من هذا الحدث هو ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، والتأكيد على الالتزام الأمريكي بحق شعب إسرائيل في السيادة على أرضه.

تحدث رئيس مجلس النواب مايك جونسون والسفير مايك هاكابي خلال الاجتماع. وأكدا في كلمتيهما على أهمية العلاقة بين البلدين، وذكّرا بأن "الصديق الأمريكي" جاء ليقول: "هذه الأرض لكم"، وليدفع عجلة الاعتراف بالسيادة في المنطقة.

جونسون قال: "كل زاوية في هذا البلد مهمة لنا. هذا جزء لا يتجزأ من إيماننا، ولذلك معناه بالنسبة لنا عظيم جداً. لكن التواجد هنا، بالضبط حيث أنتم - في المهد الحقيقي لإيماننا - هذا حتى أكثر أهمية. وهذا أيضاً محزن بالنسبة لنا، إلى حد ما، أن كثيرين لم يحظوا بالقدوم إلى هنا. نأمل أن يحظوا بذلك في المستقبل. نحن نقف بجانبكم بشكل كامل".

وقال جونسون"الكتاب المقدس يعلمنا أن يهودا والسامرة وُعِدت للشعب اليهودي، وهي تعود لكم بحق. ولكن الكثيرين في العالم اليوم لا يرون ذلك هكذا – يسمّونها 'أراضٍ محتلة' أو 'الضفة الغربية' أو أي اسم آخر. كل رئيس بلدية موجود هنا يجب أن يعرف بالضبط أين نحن نقف بشأن هذه القضية – ونحن نقف معكم"، قال جونسون.

هاكابي قال: "أنا أقول للناس طوال الوقت: أمريكا لديها الكثير من الأصدقاء، لدينا عدد غير قليل من الحلفاء - لكن في الحقيقة لدينا شريك حقيقي واحد فقط - وهي إسرائيل. الله اختار الشعب اليهودي، والمهمة التي أعطاها لهم هي أن يكونوا نورًا للأمم، ومن خلالهم ستظهر الحقيقة الإلهية. وأعطاهم مكانًا - قطعة أرض صغيرة، ربما الأرض الأكثر إثارة للجدل في العالم كله. وقال: هذا لكم".