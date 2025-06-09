نتنياهو يعقد جلسة مباحثات أمنية تتصدرها القضية الإيرانية بعد مهاتفته لترامب

في ضوء التعثر الواضح في التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، وبالتزامن مع تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة لزيادة الضغط على حماس، ووسط ترقب حذر لمخرجات المحادثات الثنائية بين واشنطن وطهران، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الإثنين مكالمة هاتفية مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب تمحورت حول النووي الإيراني وفق مصادر.

يشار إلى أن إسرائيل تواصل التمسك بموقفها الحازم من قضية النووي الإيراني بحيث تعارض بالمطلق السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم فوق أراضيها. كما لم تتردد إسرائيل في التصريح علنا عن نيتها توجيه ضربة خاطفة لتعطيل برنامج النووي الإيراني وأنها ستحسم قرارها بناء على نتائج المحادثات الإيرانية الأميركية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية رفضها للمقترح الأمريكي الذي عُرض عليها خلال المفاوضات، وقدمت للولايات المتحدة مقترحًا بديلًا. في الوقت نفسه، أكد الرئيس الأمريكي أن إيران لن تتمكن من تخصيب اليورانيوم - كجزء من أي اتفاق. من جانب آخر، أوضح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أنه لن يكون هناك اتفاق دون تخصيب.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الاثنين، إن طهران ستقدم قريبًا مقترحها للتوصل إلى اتفاق عبر عُمان، وأكد أنه: "على الولايات المتحدة اغتنام الفرصة، ولن نتفاوض طالما استمرت العقوبات الجائرة".

وأضاف بقائي: "إن الادعاء بأن البرنامج النووي الإيراني الهادئ يُشكل تهديدًا هو ادعاءٌ سخيف. فهو يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصارم، بينما تمتلك إسرائيل ما لا يقل عن 100 رأس نووي".

في المقابل، صرّح مصدر دبلوماسي لقناة الجزيرة بأن القدرة على مراقبة البرنامج النووي قد تعرّضت للخطر بسبب رفض إيران الوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما أثار مخاوف الغرب بشأن إمكانية استئناف المحادثات.