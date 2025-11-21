أنصار الله تهدد بن سلمان: "أي هجوم جديد سيقابل بضربات غير مسبوقة"

ذكرت قناة الجزيرة أنّ صنعاء وجّهت تحذيرات مباشرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان من مغبّة الانخراط في حرب جديدة ضد اليمن، في ظل مؤشرات على تحرك يتم بتشجيع أميركي وإسرائيلي. وبحسب التقرير، فإن اليمن بات يمتلك قدرات عسكرية قادرة على ردع أي هجوم سعودي محتمل.

عبدالله النعيمي، عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، كتب عبر منصة X أنّ "ابن سلمان لم يتعلم من حرب استمرت ثماني سنوات بدأت بعملية قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية، بينما اليمن لم يكن يمتلك حتى صاروخًا واحدًا". وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة "ستزجّ بابن سلمان في قلب المعركة ثم ستتخلى عنه، كما تخلّت عن بنيامين نتنياهو"، في انتقاد مباشر للدور الأميركي في صراعات المنطقة.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي للحركة علي القحوم أنّ "طريق السلام معروف"، وأنّ أبواب التفاوض لا تزال مفتوحة ما دامت السعودية جادة. وقال عبر منصة X إن تحقيق السلام يتطلب "وقف العدوان، رفع الحصار، إنهاء الاحتلال، تعويض المتضررين، إعادة الإعمار، وإطلاق الأسرى"، ثم السماح لليمن "بإدارة شؤونه الداخلية باستقلالية تامة ومن دون أي تدخل خارجي، مع الحفاظ على سيادته".

وبحسب الجزيرة، جاءت هذه التصريحات عقب فشل ملف السلام اليمني خلال زيارة بن سلمان الأخيرة إلى واشنطن. ويرى بعض الخبراء أن ذلك يشير إلى توجّه سعودي–أميركي نحو تصعيد جديد في اليمن، خاصة أنّ المباحثات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي ركّزت على قضايا الأمن البحري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، دون إحراز تقدم في المسار السياسي.