أفادت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل (PHRI) بأنه تم في الأيام الأخيرة نقل الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة ، إلى الحبس الانفرادي في سجن جانوت.

محتجز لدى إسرائيل منذ ديسمبر 2024، يُعد الطبيب من بين الأسرى الغزاويين الأكثر شهرة في الحرب. ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، فهو مسجون منذ حوالي ثمانية عشر شهراً دون أن توجه إليه تهمة رسمية. ومع ذلك، تظل ظروف وضعه في العزل مجهولة حتى الآن، إذ لم ترد إدارة السجون الإسرائيلية على طلبات التعليق.

تم نقل المعلومة إلى PHRI عقب زيارة قام بها محامو المنظمة إلى سجن كتسعوت في 4 يونيو. ووفقاً لشهادات عدة معتقلين فلسطينيين، فقد دخل أفراد من قوات الأمن إلى وحدتهم قبل عدة أيام ليأخذوا أبو صفية إلى وجهة كانت مجهولة في ذلك الوقت. وتؤكد المنظمة غير الحكومية أنها علمت لاحقاً بنقله إلى زنزانة عزل في سجن غانوت.

تم اعتقال الدكتور أبو صفية خلال العمليات الإسرائيلية التي نُفذت في شمال غزة. بعد اعتقاله، انتشرت صور قديمة له وهو يرتدي زي عسكري إلى جانب مسؤولين فلسطينيين. ووفقاً للخدمات الطبية العسكرية الفلسطينية وعدة وسائل إعلام فلسطينية، فإن أبو صفية يحمل رتبة عقيد في هذه الهيئة التي أقيمت خلال فترة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وفقًا لـ "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في إسرائيل، يوجد حالياً أربعة عشر طبيبًا فلسطينيًا من غزة محتجزين في إسرائيل دون أن يتم توجيه أي تهمة لهم. وقد رفعت المنظمة في شهر أبريل دعوى أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عنهم، وما تزال الإجراءات القانونية جارية.

وأكد محامو الطبيب من جهتهم أنه قبل وضع موكلهم في الحبس الانفرادي، تعرض لسوء المعاملة أثناء احتجازه، بما في ذلك الضرب والصعق الكهربائي. ولم ترد السلطات الإسرائيلية على هذه الاتهامات.