تقرير: "إيران قادرة على صنع قنبلة نووية خلال 15 يوما"، بحسب تقديرات الموساد

قد يعجبك أيضًا -

تقدر أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية قدرة إيران على تصنيع قنبلة نووية في غضون أسبوعين. ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، فقد أطلع الموساد مسؤولين أمريكيين على هذا التقييم. من جانبها، تؤكد أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن "طهران تمتلك الآن كل ما تحتاجه لتصنيع قنبلة، لكنها تُشير إلى أن النظام لم يتخذ بعد القرار السياسي باتخاذ هذه الخطوة. وقد أُعيد تأكيد هذا الموقف، الذي لم يتغير منذ مارس/آذار، خلال جلسات إحاطة في البيت الأبيض والكونغرس".

وفي السياق أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، أن "إيران قريبة جدًا من امتلاك سلاح نووي"، بينما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، "كل ما يتطلبه الأمر هو قرار من المرشد الأعلى، ويمكن أن تكون القنبلة جاهزة في غضون أسابيع". وصرح الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، للكونغرس بأن إيران قادرة على إنتاج مواد انشطارية في أسبوع واحد، تكفي لتصنيع ما يصل إلى عشر قنابل في ثلاثة أسابيع، إذا قررت تسريع برنامجها. رغم هذه القدرات المثيرة للقلق، تعتقد الوكالات الأمريكية أن إيران قد تتجاوز العتبة النووية في حالتين محددتين: هجوم عسكري على موقع التخصيب تحت الأرض في فوردو، أو اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي على يد إسرائيل. حتى الآن، لا يوجد دليل يشير إلى أن إنتاج الأسلحة النووية قد بدأ بالفعل. تُحرّم فتوى دينية أصدرها خامنئي عام 2003 نظريًا تطوير مثل هذه الأسلحة، لكن المحللين الأمريكيين يعتبرون هذا الحاجز هشًا وقابلًا للزوال".