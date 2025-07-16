الجيش الإسرائيلي يستعد لعدة أيام من القتال ضد سوريا: مئات الدروز عبروا السياج الحدودي

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شنّ سلاح الجو الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) غاراتٍ على أهدافٍ في أنحاء سوريا، ردًا على الأحداث الدموية بحقّ الطائفة الدرزية في البلاد. ومن بين الغارات، تعرّضت بوابة مبنى هيئة الأركان العامة في دمشق لهجوم، ووردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في الهجوم.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان: "سنساعد إخواننا الدروز"، وقال وزير الأمن بسرائيل كاتس: "انتهت الإشارات في دمشق - الآن ستأتي ضربات موجعة".

بالإضافة إلى ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لعدة أيام من القتال ضد السوريين، بعد تبادل رسائل مع الولايات المتحدة لتهدئة الوضع. في الوقت نفسه، يستعد الجيش لتعزيزات إضافية، حيث تستعد الفرقة 98 للانطلاق، ويتلقى المظليون أمر استعداد لدخول سوريا. تعليمات رئيس هيئة الأركان إيال زامير: تعزيز القوات، بما في ذلك الضربات القتالية، والتجمع، والقوة في منطقة مرتفعات الجولان. زامير أصدر تعليمات بمهاجمة أهداف حكومية مثل وزارة الدفاع في دمشق.

قال مسؤول سياسي إسرائيلي، تعليقًا على الأحداث، إن "الاحتضان الذي حظي به النظام مؤخرًا ربما دفعه إلى "تشويش الواقع". السوريون يرتكبون خطأً - عليهم أن يعودوا إلى رشدهم".

عقب الأحداث، توافد نحو ألف درزي إلى الحدود السورية في مرتفعات الجولان صباح اليوم، وحاولوا عبورها دون موافقة من قوات الجيش الإسرائيلي. جاء ذلك بعد أن دعاهم زعماء الطائفة إلى "الاستعداد لعبور الحدود ومساعدة إخواننا الذين يتعرضون للذبح". في الوقت نفسه، حاول الدروز العبور إلى إسرائيل من سوريا. وحاولت الحشود، التي وصلت إلى الحدود السورية شمال الهضبة، اقتحام البوابة الرئيسية للسياج. وعملت قوات الأمن على تفريق أعمال الفوضى في المنطقة، بما في ذلك استخدام الغاز المسيل للدموع.

كما واصل نتنياهو وكاتس ورئيس الأركان إيال زامير، خلال الساعات الأخيرة، مشاورات أمنية بشأن الوضع في سوريا. وتحدث زعيم المعارضة يائير لابيد مع الشيخ موفق طريف.

دعا شيخ الدروز، موفق طريف، في مقابلة مع i24NEWS، جميع أبناء الطائفة للعودة إلى ديارهم.

وأكدت الرئاسة السورية أنها "تضع أمن واستقرار الوطن في مقدمة أولوياتها، ونؤكد لأهلنا في السويداء أن حقوقهم مصانة دائمًا، ولن نسمح لأي جهة بالتدخل في أمنهم أو استقرارهم، وستتم محاسبة كل من يقف وراء هذه الأعمال، سواءً أفرادًا أو منظمات خارجة عن القانون. سوريا تضع أمن واستقرار الوطن في مقدمة أولوياتها، ونؤكد لأهلنا في السويداء أن حقوقهم مصانة دائمًا، ولن نسمح لأي جهة بالتدخل في أمنهم أو استقرارهم".