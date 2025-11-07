فرنسا: "تجريد حزب الله من السلاح هو مهمة القوات المسلحة اللبنانية"، وتدعو "لانسحاب إسرائيلي"

بعد أن شنت إسرائيل، أمس الخميس، غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، دعت فرنسا من خلال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو في بيان، "إلى انسحاب إسرائيلي من النقاط الخمس"، وتُدين "كل الضربات الإسرائيلية التي توقع ضحايا مدنيين في جنوب لبنان".

وقال كونفافرو في تصريحات لـ "العربية/الحدث"، إن "تجريد حزب الله من السلاح هو مهمة القوات المسلحة اللبنانية"، مؤكدًا أن "نزع سلاح حزب الله أمر صعب ويتطلب جهداً يومياً، وأن فرنسا تدعم الجيش اللبناني بشكل كامل في هذا المجال".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أن "باريس تدعم بشكل كامل خطة الحكومة اللبنانية المعروفة بخطة الخامس من سبتمبر/أيلول المنصرم، والمتعلقة بانتشار القوات المسلحة اللبنانية في الجنوب لاستعادة السيادة على هذا الجزء من الأراضي والوصول إلى نزع كامل لسلاح حزب الله، مشددًا على أن هذا الأمر مهم جداً بالنسبة لفرنسا.

وفي وقت سابق اليوم دانت فرنسا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت ودعت إسرائيل إلى "الانسحاب بأسرع وقت من جميع الأراضي اللبنانية". وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن "باريس تدعو جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار".