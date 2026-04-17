تقرير لـ i24NEWS: "اشتباه بوجود شبكة تجسس داخل القوات الجوية، واعتقال جنود"

كشف رئيس قسم التحقيقات الجنائية، لي عايش، مساء اليوم الجمعة، عن اعتقال جنديين نظاميين من القوات الجوية لمدة شهر تقريبًا للاشتباه في تجسسهما لصالح جهات إيرانية، على مدار فترة من الزمن وأثناء خدمتهما، وتُجري حاليًا كل من جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة تحقيقًا في قضية أمنية جديدة وخطيرة.

ووفقًا للاشتباه، فإن هذه ليست حالة معزولة، بل شبكة تعمل بشكل متكامل. وفي بداية التحقيق، أُلقي القبض على جنود آخرين، بعضهم من وحدات حساسة (بما في ذلك وحدة الدفاع الجوي)، وأُحيلت قضيتهم إلى وزارة الداخلية الإيرانية.

ويُظهر التحقيق أيضًا أن عناصر استخبارات إيرانية جندت المشتبه بهما، واستغلا منصبيهما لنقل معلومات حول أنظمة ومواقع وشخصيات رفيعة المستوى.

ومن المتوقع توجيه لائحة اتهام إليهما في نهاية الأسبوع الوشيك، ويبدو أنها ستتضمن بندًا استثنائيًا يتعلق بمساعدة العدو في زمن الحرب، مما يدل على خطورة الجرائم. ويحذر مسؤول رفيع في القوات الجوية من أن هذه سلسلة من حالات التجسس داخل القوات، وأنه "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة".