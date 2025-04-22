الحكومة السورية تمهل قادة الفصائل الفلسطينية لمغادرة البلاد وأنباء عن نية الشرع استبدال وزير الخارجية

في إطار مخاولة الحكومة السورية المؤقتة لتحسين صورتها ضمن مساعيها لرفع العقوبات، أفادت تسريبات إعلامية أن السلطات السورية اعتقلت قياديين من الجهاد الإسلامي، وأمهلت قادة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم حركة الجهاد الإسلامي لمغادرة سوريا، وتهدد باعتقال من لا ينصاع إلى الأوامر، كما تحدثت تسريبات أخرى عن تعديلات حكومية لتحسين صورة حكومة الشرع الخارجية. كافة التفاصيل في الفيديو المرفق.

ووفقا للصحافي من الجولان عطا فرحات :"أفادت وسائل إعلامية سورية أن السلطات السورية اعتقلت قبل خمسة أيام قياديين في حركة الجهاد الإسلامي، وهو الفصيل الفلسطيني الأكثر تقربا الى ايران، كما نشرت تسريبات في وسائل الإعلام السورية أن الحكومة السورية تمهل قادة الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهم الجهاد الإسلامي لمغادرة سوريا، وسيتم اعتقال من لم ينصع للطلب"

وأضاف :"من المرجح أن هذه الطلبات جاءت بعد ضغوطات إسرائيلية وأمريكية، حيث كررت إسرائيل تصريحاتها بأنها لن تسمح بتواجد فصائل من الممكن أن تشكل خطرا على أمنها، خصوصا أنها جهادية وتابعة للمحور الإيراني وتعتبر إسرائيل بأنها تشكل خطرا على أمنها".

وفي سياق متصل يسعى الشرع لإجراء تعديلات في حكومته، وعلق فرحات حول الموضوع :"سمع الشرع أكثر من مرة أن الحكومة التي شكلها لا تعتبر حكومة وفاق وطني على الأراضي السورية ولا تمثل السوريين، لذلك لم يتم رفع العقوبات ولم تقدم مساعدات اقتصادية لحكومة الشرع، ووفقا لتسريبات جديدة، يحاول الشرع إقالة وزير الخارجية أسعد الشيباني ، حيث سيعينه بمنصب نائب الرئيس وسيعين وزير خارجية عمل في السلك الديبلوماسي سابقا وهو من المنشقين عن النظام السابق لتحسين صورة حكومته وايصال رسالة عن استعدادهم لتحسين صورتهم الخارجية وإجراء تعديلات داخلية"