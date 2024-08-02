تقرير: هجوم ايران المضاد قد يكون أكبر وأكثر تعقيدا من الهجوم السابق

يدرس الرئيس الأمريكي جو بايدن زيادة تعزيز الدفاع الأمريكي في الشرق الأوسط، بينما تستعد الولايات المتحدة للرد الإيراني ضد إسرائيل، والذي يقول المسؤولون إنه قد يشمل هجومًا على القوات الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن اليوم (الجمعة). إلى ذلك، كشفت المصادر أن رداً إيرانياً على اغتيال هنية قد يحدث خلال الأيام المقبلة.

وبحسب التقرير، قال بايدن في المحادثة الهاتفية التي جمعته مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، إن الولايات المتحدة "ستدعم دفاع إسرائيل ضد التهديدات"، وأن هذا الدفاع سيشمل "إجراءات دفاعية عسكرية أمريكية جديدة".

ولم يحدد الإعلان الرسمي الصادر عن البيت الأبيض فيما يتعلق بالمحادثة الإجراءات الدفاعية التي تخطط الولايات المتحدة لنشرها في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، قال بايدن الليلة إنه "قلق للغاية" بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. "نحن قلقون للغاية بشأن ذلك. لقد عقدت اليوم اجتماعا مباشرا للغاية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. لدينا أساس لوقف إطلاق النار. ويجب أن يستمر قدما، وعليهم المضي قدما الآن".

وحين سئل بايدن خلال المؤتمر الصحافي عما إذا كان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يؤثر على فرص وقف إطلاق النار، قال إن ذلك "لم يساعد".

يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني تعهد برد "قاسي" و"مؤلم" على إغتيال هنية في على الأراضي الايرانية. ولم تعلق إسرائيل على عملية الاغتيال.