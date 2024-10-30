توثيق: العثور على "نفق أسلحة" تحت منزل بقرية عربية شمال إسرائيل

ووفقا للشبهات فإن الأسلحة ستستخدم لنشاط جنائي، النفق على عمق عشرة أمتار تحت الأرض

i24NEWS
i24NEWS
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العثور على نفق أسلحة في قرية سالم
العثور على نفق أسلحة في قرية سالمpolice spokeman

عثرت الشرطة الإسرائيلية على مخزون من الأسلحة تحت منزل في قرية سالم العربية في منطقة وادي عارة وسط إسرائيل، وفي التوثيق الذي الشرطة يظهر عثور عناصرها على أسلحة ومعدات على عمق عشر أمتار تحت الأرض في أحد المنازل في القرية. ووفقا للشبهات فإن الأسلحة ستستخدم لنشاط جنائي. 

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العثور على نفق فيه أسلحة في قرية سالم

من بين الأغراض التي ضبطت في "نفق الأسلحة"- خراطيش وسترات عسكرية. وذكرت الشرطة أنه تم نقل كافة الأسلحة التي ضبطت الى قسم الفحص الجنائي لاستكمال فحصها. ومن المتوقع أن يتم إجراء اعتقال متورطين بالحدث.

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