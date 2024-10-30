توثيق: العثور على "نفق أسلحة" تحت منزل بقرية عربية شمال إسرائيل

عثرت الشرطة الإسرائيلية على مخزون من الأسلحة تحت منزل في قرية سالم العربية في منطقة وادي عارة وسط إسرائيل، وفي التوثيق الذي الشرطة يظهر عثور عناصرها على أسلحة ومعدات على عمق عشر أمتار تحت الأرض في أحد المنازل في القرية. ووفقا للشبهات فإن الأسلحة ستستخدم لنشاط جنائي.

من بين الأغراض التي ضبطت في "نفق الأسلحة"- خراطيش وسترات عسكرية. وذكرت الشرطة أنه تم نقل كافة الأسلحة التي ضبطت الى قسم الفحص الجنائي لاستكمال فحصها. ومن المتوقع أن يتم إجراء اعتقال متورطين بالحدث.