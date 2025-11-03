بعد اختفاء غامض لأيام .. العثور على البروفيسورة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة صباح اليوم (الإثنين) أنه تم العثور على المفقودة البروفيسورة نوريت يعاري البالغة من العمر 78 عامًا. وُجدت على قيد الحياة لكنها بحاجة إلى علاج طبي. وقد تم استدعاء فرق طبية إلى المكان.

تم العثور على البروفيسورة يعاري تحت أحد الجسور على طرق أيالون وسط إسرائيل، ويبدو أنها وصلت إلى المكان يوم الاثنين الماضي. خلال عمليات البحث عنها، استخدمت الشرطة وسائل واسعة النطاق، من بينها تشغيل الوحدة الجوية في المنظمة ووسائل تكنولوجية متقدمة.

شوهدت آخر مرة يوم الأحد الماضي عندما غادرت المركز الطبي إيخيليوف، الذي وصلت إليه مع شريكها بعد أن تعرّض لإصابة في رأسه. صديقاتها وطالباتها سابقًا، البروفيسورة نوريِت يَعري، المخرجة شير غولدبرغ والممثلة ليليان برتو، أجرين مقابلة مع i24NEWS بعد الإعلان عن اختفائها. وقالت غولدبرغ إنها تحدثت مع نوريِت آخر مرة قبل حوالي أسبوعين، وأضافت: "نحن على تواصل شخصي مع الشرطة، وهم يساعدون ويفعلون كل ما بوسعهم للعثور عليها".