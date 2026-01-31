وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: اعتقالات في لندن خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين

أعلنت السلطات البريطانية، عن اعتقال عدد من الأشخاص، اليوم السبت، في لندن خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، وسط تصاعد التوترات المحيطة بالمظاهرات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. ووفقًا لشرطة لندن، "تم اعتقال شخصين للاشتباه في دعمهما لمنظمة ’فلسطين أكشن’، المحظورة في المملكة المتحدة والمصنفة منظمة إرهابية من قبل الحكومة البريطانية العام الماضي". وذكرت الشرطة أن "الشخصين شوهدا يحملان لافتة كُتب عليها’كلنا فلسطين أكشن’".

كما أفادت الشرطة باعتقال رجل يبلغ من العمر 74 عامًا بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد أن شوهد وهو يحمل لافتة كُتب عليها "عولمة الانتفاضة"، وهو شعار اعتبرته السلطات إشكاليًا لما يحمله من دلالات قد تُفسر على أنها عنيفة. كما تم اعتقال شخص آخر بتهمة الاعتداء والضرب بعد مشادة كلامية مع متظاهرين. وتشير منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إلى أنه منذ حظر منظمة "فلسطين أكشن"، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص في المملكة المتحدة بتهمة دعم المنظمة.

وفي السياق شهدت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، نُظمت في وسط المدينة، مشاركة واسعة رفعت الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الأعمال العدائية. وفي مكان قريب، نُظمت مسيرة مؤيدة لإسرائيل من قبل مجموعة "أوقفوا الكراهية"، وسط تواجد أمني مكثف لمنع أي اضطرابات. وأكدت سلطات لندن أنها لا تزال في حالة تأهب قصوى في ضوء تزايد عدد المظاهرات الحساسة، مشددة على التزامها بضمان السلامة العامة وحق التظاهر في إطار القانون.