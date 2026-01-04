بعد صمتٍ دام تسعةً وخمسين عاماً… كنيسة بانياس في الجولان تعود إلى الحياة| تقرير مصور

بعد عقودٍ من الصمت والإهمال، تعود كنيسة بانياس في الجولان لتفتح أبوابها من جديد، في مشهدٍ يختصر تاريخاً طويلاً من التهجير والمنع، ويجسّد إصرار أبناء المكان على حماية إرثهم الديني والروحي، رغم التحديات والعراقيل التي واجهت محاولات ترميم هذا المعلم التاريخي.

لم تُقرَعْ أجراسُها منذ تسعةٍ وخمسينَ عامًا، ولم تُشعلْ فيها شمعة، ولم تُقَمْ صلاةٌ واحدة. اليومَ، تعودُ كنيسةُ بانياس في الجولانِ إلى الحياة، بعدَ سنواتٍ طويلة، رغمَ الصعوباتِ التي واجهَها مجموعةٌ من الشُبّانِ الغيورينَ من جنودِ الربِّ لإعادةِ ترميمِها وبنائِها، بعدَ عدّةِ عملياتِ تدنيسٍ لها.

الكنيسةُ الواقعةُ على أراضي قريةِ بانياس المهجَّرة توقّفتْ عن أداءِ دورِها الدينيِّ منذ حربِ عامِ سبعةٍ وستين، عقبَ تهجيرِ سكانِ القرية، وبقائِها تحتَ سيطرةِ سلطةِ أراضي إسرائيل، التي منعتْ على مدى سنواتٍ أيَّ أعمالِ ترميمٍ أو صيانةٍ للموقع.

وخلالَ تلك العقودِ، تعرّضتِ الكنيسةُ لعدّةِ عملياتِ تدنيس، قبلَ أنْ يبادرَ عددٌ من الشُبّانِ من أبناءِ الكنيسة، وبجهودٍ تطوّعيةٍ ودعمٍ من أبناءِ الجليليْن، إلى إطلاقِ مشروعٍ لإعادةِ ترميمِها خلالَ الأشهرِ الماضية، رغمَ العراقيلِ القانونيةِ والإدارية.

وتُعدُّ كنيسةُ بانياس من المواقعِ ذاتِ الرمزيةِ الدينيّةِ والتاريخيةِ البارزة، إذ يرتبطُ المكانُ، بحسبِ الموروثِ المسيحيّ، بالحدثِ الذي أعلنَ فيه القدّيسُ بطرس إيمانَهُ بالمسيح، ما يمنحُ الموقعَ قدسيّةً خاصّةً في التقليدِ المسيحي.

وبهذا الإنجاز، تعودُ كنيسةُ بانياس لتُجسِّدَ عُمقَ الهُويّةِ الروحيّةِ والتاريخيّةِ للمنطقة، شاهدةً على ذاكرةٍ لم تُمحَ، وإيمانٍ قاومَ الزمنَ والتهجيرَ والصمتَ الطويل