إسرائيل تستعد لشهر رمضان: تعزيزات أمنية وقيود على دخول الحرم القدسي

بلورت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سلسلة توصيات استعدادًا لشهر رمضان المقبل، الذي يُعد فترة حساسة أمنيًا. وأوصى الجيش الإسرائيلي بتعزيز القوات في عدة قطاعات، مع التركيز على منطقة خط التماس، والضفة الغربية، ومنطقة الأغوار، إلى جانب تكثيف الجهود لمواجهة ما وصفه بـ"التحريض".

وبخلاف أعوام سابقة، أوصت الأجهزة الأمنية بعدم تجميد الأنشطة العملياتية الروتينية خلال الشهر، بما في ذلك حملات الاعتقال وهدم المنازل، مع تنفيذها "بحساسية" ومراعاة التوقيت والتداعيات المحتملة على الأرض.

وفي ما يتعلق بالحرم القدسي، أوصت التقديرات بالسماح لنحو 10 آلاف فلسطيني بالدخول خلال الشهر، وفق قيود عمرية تشمل الرجال فوق 55 عامًا والنساء فوق 50 عامًا. كما تقرر منع الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقات التبادل من دخول الموقع.

وتشير تقديرات استخباراتية إلى حالة من "اللامبالاة النسبية" في الشارع الفلسطيني مؤخرًا تجاه قرارات حكومية وُصفت بالدراماتيكية، دون ردود فعل واسعة حتى الآن، إلا أن الجهات الأمنية تؤكد أن الهدوء القائم "هش وقابل للتدهور".

في المقابل، حذرت مصادر أمنية من أن أي خطوات إسرائيلية في مواقع حساسة، مثل الحرم الإبراهيمي في الخليل، قد تؤدي إلى تصعيد سريع خلال شهر رمضان.

وأكدت المؤسسة الأمنية أن الاستعدادات تهدف إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حرية العبادة ومنع أعمال العنف، في محاولة لتجاوز الفترة الحساسة دون انزلاق أمني.