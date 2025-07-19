الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط وجندي مهندس قتالي بجروح خطيرة في غزة، نتيجة اصطدام سيارة هامر بقنبلة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن ضابطًا احتياطيًا في سلاح الهندسة القتالية من كتيبة الهندسة 710، تشكيل "رام" (179)، وجنديًا احتياطيًا في سلاح الهندسة القتالية من كتيبة الهندسة 749، لواء بيشال (828)، أصيبا بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي أُصيب الضابط والجندي نتيجة اصطدام سيارة هامر بقنبلة، وتم إجلاؤهما لتلقي العلاج في المستشفى. وقد أُبلغت عائلاتهما.

في وقت سابق من اليوم السبت، تم تحديد هوية مشتبه بهم اقتربوا من قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت في مهمة عملانية بمنطقة رفح، بشكل شكّل خطرًا على القوات. كما أفادت التقارير أن "القوات تحركت لمنع المشتبه بهم من الاقتراب، وأمرتهم بالابتعاد، وبعد أن رفضوا الابتعاد، أطلقت النار لتفريقهم. وردت أنباء عن وقوع إصابات.

ويجري التحقيق في الحادث. نُفذ إطلاق النار على بُعد كيلومتر واحد تقريبًا من مجمع التوزيع، وفي الليل عندما كان المجمع خاملًا". في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 162 تواصل عملياتها في شمال قطاع غزة. وخلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، قضت القوات على مسلحين من البر ومن خلال الغارات الجوية، وواصلت تدمير البنية التحتية للأسلحة ومستودعات الأسلحة فوق وتحت الأرض.

كما أفادت التقارير أن قوات الفرقة 99 تعمل أيضًا في شمال ووسط قطاع غزة. وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كشفت القوات عن بنية تحتية عسكرية ودمرت العديد من البنى التحتية في منطقة بيت حانون.

في الوقت نفسه، توسع قوات الفرقة 98 نطاق القتال في منطقة مدينة غزة، حيث يوجه مركز إطلاق النار التابع للفرقة هجمات للقضاء على المسلحين وتدمير البنى التحتية العسكرية في المنطقة. وأشار الجيش الإسرائيلي أيضًا إلى أن "القوات البرية عملت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ودمرت مواقع إطلاق وقنص ومستودعات أسلحة في المنطقة".

وأفادت التقارير أيضًا أنه خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، هاجم سلاح الجو حوالي 90 هدفًا مسلحا في جميع أنحاء قطاع غزة، بالتعاون مع القوات المناورة. ومن بين الأهداف التي تعرضت للهجوم مجمعات عسكرية، ومباني مرتبطة بالإرهابيين، والبنية التحتية تحت الأرض وغيرها من البنية التحتية العدائية.