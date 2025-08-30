السلطة الفلسطينية تدعو واشنطن للتراجع عن قرارها بإلغاء تأشيرة محمود عباس قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

قد يعجبك أيضًا -

حثّت السلطة الفلسطينية الولايات المتحدة، اليوم السبت، على التراجع عن قرارها بإلغاء تأشيرة محمود عباس، قبل أسابيع فقط من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر دولي حول إقامة الدولة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لوكالة أسوشيتد برس من رام الله: "ندعو الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا القرار، الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات والتصعيد". وأضاف "اتصالات أُجريت مع عدة دول عربية وغربية لحشد الضغط الدولي على واشنطن"

ويستهدف هذا الحشد تحديدًا فرنسا والمملكة العربية السعودية، اللتين تستضيفان مؤتمرًا رفيع المستوى في 22 سبتمبر/أيلول بهدف إحياء جهود حل الدولتين في الشرق الأوسط. وبالنسبة لرام الله، فإن منع محمود عباس من إلقاء كلمة على منصة الأمم المتحدة في هذه اللحظة الحاسمة سيُشكل سابقة خطيرة ويُرسل إشارة سلبية لآفاق السلام".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكدت، أمس الجمعة، أن ماركو روبيو، ألغى تأشيرات محمود عباس و80 مسؤولاً فلسطينياً، مُشيرةً إلى عدم امتثال السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقوانين الأمريكية المعمول بها منذ زمن طويل والتي تُنظّم التزاماتهما تجاه عملية السلام. ويحرم هذا القرار عباس من فرصة المشاركة في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للأمم المتحدة، حيث يتحدث عادةً باسم الفلسطينيين.

فيما يدرس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومساعدوه خياراتهم بعد قيام الإدارة الأميركية بمنعهم من دخول الأراضي الأميركية للمشاركة في دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر حل الدولتين.

وكان من المقرر أن يتوجه عباس على رأس وفد فلسطيني إلى نيويورك في 19 سبتمبر/أيلول الوشيك، للمشاركة في مؤتمر حل الدولتين الذي تقيمه الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة السعودية وفرنسا، في 22 سبتمبر/أيلول الوشيك، ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان من المقرر أن يلقي خطاباً في الاجتماع. وكان سيلقي خطاباً ثانياً في اجتماعات الجمعية العامة في 25 سبتمبر، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سحب تأشيرات عباس و80 مسؤولاً في السلطة الفلسطينية.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار، مؤكدة أنه يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وكشف مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، أن عشر دول أبلغت السلطة الفلسطينية نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في هذه الدورة بينها بريطانيا، وفرنسا، وكندا، وأستراليا، ومالطا.

ومن المقرر أن يتوجه عباس إلى لندن في 7 سبتمبر بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر للتباحث في شأن الاعتراف.