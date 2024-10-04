بايدن: على إسرائيل البحث عن بدائل لاستهداف منشآت نفطية إيرانية بدائل أخرى غير

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن"إسرائيل يجب أن تفكر في بدائل أخرى غير استهداف المنشآت النفطية الإيرانية" وتابع"الإسرائيليون لن يتخذوا قرار الرد على الفور" واضاف"إسرائيل من حقها الرد على الهجمات الشنيعة ليس من إيران فحسب بل أيضاً من حزب الله والحوثيين"

وأشار بايدن إلى أنه"ندرس حاليا فرض مزيد من العقوبات على إيران"، وقال إن "خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة التي وضعها، وهي الحل الأفضل لإنهاء الحرب".وأضاف بايدن أن "هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به لتجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن "الإسرائيليين لم يقرروا بعد بشأن الرد على الهجمات الإيرانية".

وأفاد بايدن "عندما يكون هناك وكلاء غير عقلانيين كحزب الله والحوثيين يصعب ضمان تحقيق التهدئة"

وفي السياق ذكرت مصادر اقتصادية، انه مباشرة بعد تصريحات بايدن بضرورة أن تفكر إسرائيل ببدائل عن ضرب حقول نفط إيرانية"انخفض سعر النفط".