رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يتوجه إلى طهران وسط تأزم جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق

من المقرر أن يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى العاصمة طهران للقاء مسؤولين إيرانيين، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في منشور باللغة الأنجليزية على منصة إكس كتبته قناة برس تي في الإيرانية أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سيتوجه إلى طهران اليوم الثلاثاء للقاء مسؤولين إيرانيين"، أبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

تستقطب هذه الزيارة الاهتمام لمجيئها عقب يوم واحد على تبدل غير مسبوق في تصويت مجلس الأمن الدولي الذي أقر اقتراحا يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس خلال شهر رمضان، من جهة، ووسط أجواء متوترة على ضوء فشل جهود الوساطة المستمرة منذ أشهر لتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة مقرون بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر على البلدات الإسرائيلية.