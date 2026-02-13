خمسة رؤساء سابقين لجهاز الأمن العام (الشاباك) يتهمون نتنياهو بالتهرب من المسؤولية

وجّه خمسة مديرين سابقين لجهاز الأمن العام (الشاباك)، إلى جانب 31 رئيسًا سابقًا لأقسام داخل الجهاز، رسالةً، اليوم الجمعة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الجهاز الحالي، ديفيد زيني. ويندّد الموقعون على الرسالة بمحاولة "غير مقبولة للتنصل من المسؤولية السياسية عن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وإضعاف الجهاز الأمني".

ووفقًا للموقعين، فإن "هذا الموقف يقوض النظام الأمني ​​برمته ويضعف معنويات القوات في خضم الحرب". ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة على الفور لكشف الحقائق "لصالح الأمن والديمقراطية الإسرائيليين".

ومن بين المديرين السابقين، يعقوب بيري، وكارمي جيلون، وعامي أيالون، ويورام كوهين، وناداف أرغمان. ويقولون إنهم "مندهشون من صمت ديفيد زيني إزاء الهجمات التي استهدفت عناصر الشاباك"، ويدعون رئيس الجهاز إلى "الرد بحزم على الاتهامات ونظريات المؤامرة والادعاءات الباطلة"، لا سيما تلك التي تزعم الخيانة عشية هجوم حماس.

تأتي هذه الرسالة عقب رد بنيامين نتنياهو على مراقب الدولة بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ففي وثيقة من 55 صفحة، ألقى رئيس الوزراء باللوم الأكبر على الأجهزة الأمنية والحكومات السابقة، دون الاعتراف بأي خطأ شخصي. ويعتقد مسؤولون سابقون أن هذه الوثيقة، التي صيغت بشكل أحادي واستندت إلى معلومات سرية، تهدف إلى تهيئة الرأي العام ضد تشكيل لجنة تحقيق حكومية، بحجة أن "المسؤولين قد تم تحديدهم بالفعل".

ويشيرون إلى أن العديد من كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار ورئيس الأركان حرزي هاليفي، قد تحملوا المسؤولية باستقالتهم. وكتبوا: "الشخص الوحيد الذي يتصرف باستمرار للتهرب من المسؤولية هو رئيس الوزراء".