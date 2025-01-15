إسرائيل تُحاكم مستوطنًا "ينتمي إلى مجموعات مؤيدة للفلسطينيين"!

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنًا يبلغ من العمر (21 عاما) من سكان مستوطنة "غيفاع بينيامين" شمال القدس في الضفة الغربية، للاشتباه تعليقه منشورات "تسيء" لقوات الأمن الإسرائيلية وتصف جنود الجيش الإسرائيلي بـ "المخربين"، وهو مصطلح شائع في إسرائيل، يُقصد به المسلحون الفلسطينيون.

وتقول الشرطة، إنه تم العثور على العديد من المواد التي وصفتها بـ "التحريضية" على أجهزته الرقمية، بما في ذلك دعوات لإيذاء قوات الأمن والجيش. وخلال التحقيق معه، ادعى المستوطن، أنه ينتمي إلى مجموعات مؤيدة للفلسطينيين. وبالأمس، تم تقديم تصريح مدعي من النيابة العامة الإسرائيلية ضده، وسيتم تقديم لائحة اتهام ضده في الأيام المقبلة.

وتنظر المحكمة، في طلب النيابة، تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده.