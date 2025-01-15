إسرائيل تُحاكم مستوطنًا "ينتمي إلى مجموعات مؤيدة للفلسطينيين"!

العثور على العديد من المواد "التحريضية" على أجهزة رقمية تابعة لمستوطن، بما في ذلك دعوات لإيذاء قوات الأمن والجيش في إسرائيل

i24NEWS
i24NEWS
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فلسطيني يعلق العلم الفلسطيني بجانب علم حركة "فتح" في مدينة نابلس بالضفة الغربية.
فلسطيني يعلق العلم الفلسطيني بجانب علم حركة "فتح" في مدينة نابلس بالضفة الغربية.Nasser Ishtayeh/Flash90

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مستوطنًا يبلغ من العمر (21 عاما) من سكان مستوطنة "غيفاع بينيامين" شمال القدس في الضفة الغربية، للاشتباه تعليقه منشورات "تسيء" لقوات الأمن الإسرائيلية وتصف جنود الجيش الإسرائيلي بـ "المخربين"، وهو مصطلح شائع في إسرائيل، يُقصد به المسلحون الفلسطينيون. 

وتقول الشرطة، إنه تم العثور على العديد من المواد التي وصفتها بـ "التحريضية" على أجهزته الرقمية، بما في ذلك دعوات لإيذاء قوات الأمن والجيش. وخلال التحقيق معه، ادعى المستوطن، أنه ينتمي إلى مجموعات مؤيدة للفلسطينيين. وبالأمس، تم تقديم تصريح مدعي من النيابة العامة الإسرائيلية ضده، وسيتم تقديم لائحة اتهام ضده في الأيام المقبلة. 

وتنظر المحكمة، في طلب النيابة، تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية ضده. 

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