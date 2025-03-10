رسالة للغرب؟ إيران والصين وروسيا يبدأون مناورات عسكرية مشتركة

تجري إيران والصين وروسيا مناورة بحرية مشتركة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، اليوم (الاثنين)، التي يديرها الحرس الثوري الإسلامي. ووفقا لتقارير في طهران، وصلت مؤخرا سفن حربية صينية وروسية إلى إيران لغرض العملية.

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كما تشارك في المناورة التي تحمل اسم "الحزام الأمني البحري المشترك السابع"، إلى جانب القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية، أذربيجان وجنوب أفريقيا وعمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق والإمارات العربية المتحدة وسريلانكا. وجوهر المناورات، بحسب التقرير، هو تفوق إيران وروسيا والصين في الأمن الإقليمي.

وقال نائب المنسق العسكري للحرس الثوري: "ضمان الأمن الإقليمي مهم للغاية بالنسبة للدول الأخرى، بما في ذلك الدولتان اللتان تجريان التدريبات معنا اليوم. لدينا تعاون عسكري مشترك في المجال البحري مع دولتين قويتين". وأضاف المتحدث باسم التدريب: "الرسالة الأهم في هذه المناورة هي إنشاء تحالف أمني يضم إيران وروسيا والصين".