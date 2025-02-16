نتنياهو وروبيو في رسالة إلى خامنئي: "لن نسمح بوجود إيران نووية،اعتمدوا علينا"

التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مكتبه في القدس. بعد الاجتماع ، أصدر الاثنان بيانًا مشتركًا لوسائل الإعلام.

افتتح نتنياهو البيان بالكلمات التالية: "الوزير روبيو، صديقي ماركو، إنه لأمر رائع أن تكون في القدس. الرئيس ترامب هو أفضل صديق لنا"، وأضاف عن مضمون الاجتماع: "القضية الأكثر أهمية التي ناقشناها اليوم هي إيران، واتفقنا على أنه لا ينبغي أن يمتلك آية الله أسلحة نووية. تحدثنا أيضًا كثيرًا عن غزة، وشكرت الرئيس ترامب لمساعدتنا في إخراج ثلاث رهائن من أيدي حماس. وشكرته على دعم سياسة إسرائيل فيما يتعلق بغزة".

وقال نتنياهو: "أنا والرئيس ترامب نعمل بتنسيق كامل، لدينا استراتيجية مشتركة، وهذا يشمل متى ستفتح أبواب الجحيم، إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن. ناقشت أنا والوزير روبيو أيضًا سوريا، وسقوط نظام الأسد، وكذلك سقوط نصر الله. إذا كانت هناك قوة أخرى في سوريا تعتقد أن إسرائيل ستسمح لقوة معادية باستخدام قواعد ضدنا - فهي مخطئة. إسرائيل ستحمي حدودها".

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، قال نتنياهو: "نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تطبق وقف إطلاق النار. يجب نزع سلاح حزب الله. ونحن نفضل أن يفعل لبنان ذلك، لكن إسرائيل ستفعل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها".

وأضاف أن "المحكمة الجنائية الدولية منحازة ضد إسرائيل، وإسرائيل والولايات المتحدة لا تعترفان بها". وتابع نتنياهو: "نشكر الرئيس ترامب على فرض العقوبات على المحكمة، الشرق الأوسط لديه فرص كثيرة وتحديات كثيرة، وليس لدي أدنى شك في أننا إذا عملنا معا فسنتغلب عليها جميعا. إن أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا".

وقال روبيو في بداية تصريحاته: "يشرفني أن أكون هنا كوزير للخارجية، وأن أمثل الرئيس ترامب. لا يوجد حليف أقوى لإسرائيل من الرئيس ترامب. إنه يتحدث بوضوح - أول شيء هو أن الرهائن يجب أن يعودوا إلى ديارهم - هذا ليس خيارا، إنه ضروري".

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وفيما يتعلق بحماس، قال روبيو: "كان الرئيس واضحًا أيضًا بشأن مستقبل غزة، وليس نفس الأفكار التي سمعناها. ما لا يمكن أن يستمر هو نفس الدورة التي تعيدنا إلى نفس المكان. لا يمكن لحماس أن تستمر كقوة حاكمة أو عسكرية. وطالما استمر هذا، فإن السلام مستحيل. يجب علينا القضاء عليهم".

وفيما يتعلق بإيران، قال وزير الخارجية الأمريكي: "إن القاسم المشترك بين جميع الجماعات الإرهابية في المنطقة هو إيران. آية الله، النظام - إنه نظام لا يؤيده شعبه. وعندما نتحدث عن عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، فإن لديهم قضية مشتركة واحدة - إيران. يجب ألا تصبح إيران نووية أبدًا. فإيران النووية ستكون في مأمن من العواقب".