رفعت الولايات المتحدة رسمياً القيود التي كانت تمنع شركات الطيران الأمريكية من تسيير رحلات مباشرة إلى لبنان منذ أكثر من أربعة عقود. وقد رحّب الرئيس اللبناني جوزيف عون بهذا القرار، اليوم السبت، معتبراً إياه اعترافاً بالتقدم الذي أحرزته بيروت في مجال أمن الطيران. وترى الرئاسة اللبنانية أن هذا التطور يعكس الثقة التي توليها واشنطن للتدابير المتخذة لتعزيز سلامة وأمن الطيران المدني.

كانت هذه القيود قد فُرضت عام 1985 في عهد إدارة رونالد ريغان، وذلك في أعقاب حادثة اختطاف رحلة الخطوط الجوية عبر العالم (TWA) رقم 847. وقد دفعت تلك الحادثة واشنطن إلى تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع لبنان، في ظل أجواء اتسمت بالعنف وعدم الاستقرار الأمني في البلاد.

وكان دونالد ترامب قد أعلن عن نيته استئناف هذه الرحلات خلال زيارة قام بها جوزيف عون إلى واشنطن في شهر يوليو/تموز المنصرم . ورغم أن الرئيس الأمريكي كان قد أصدر أمراً برفع القيود قبل نحو أسبوعين، إلا أن القرار لم يُعلن عنه رسمياً إلا يوم السبت 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما يأتي هذا القرار في سياق تقارب دبلوماسي بين واشنطن وبيروت؛ إذ تلعب الولايات المتحدة حالياً دور الوسيط في المحادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان، ولا سيما فيما يتعلق بمسألة نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران.

ولا يزال حزب الله الذي أضعفته حربان مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- يشكل محوراً رئيسياً للمخاوف الأمنية الإقليمية، حيث تُعد مسألة نزع سلاحه إحدى القضايا الجوهرية في المفاوضات الرامية إلى تحقيق استقرار دائم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وبذلك، يمثل رفع القيود الجوية خطوة هامة في مسار العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان. يُمهِّد ذلك الطريق لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة التي تُسيِّرها شركات أمريكية، دون الإعلان عن جدول زمني محدد لإعادة تسيير هذه الرحلات.