زيارة مرتقبة للشرع للسعودية ؟|| تقرير:السعودية تعمل على خلق قناة اتصال بين الشرع وإدارة ترامب؟!

أفادت صحيفة "رأي اليوم" عن "ترتيبات سياسية مغلقة وخاصة جدا تجري حاليا لتمكين رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع من تنفيذ “زيارة خاصة ورسمية” هي الأولى من نوعها للشرع الى السعودية ، تأتي بعد زيارة أمير قطر الى دمشق، كما تحدث التقرير الى دور محوري تلعبه السعودية لخلق تواصل بين إدارة ترامب والشرع.

وبحسب التقرر فإن قطر دعمت عن بعد الزيارة المتوقعة قريبا إلى السعودية والتي قد يسبقها إستقبال الشرع فقط في أنقره، وعلى ضوء ذلك تجري في السعودية استعدادات موسعة لاستقبال الرئيس السوري الجديد.

لكن يطرح خلال هذه الترتيبات السؤال : هل يستقبل الشرع ضمن بروتوكول الرؤساء بعد تنصيب نفسه رئيسا وحل البرلمان وحظر حزب البعث؟، ولا يوجد جواب محدد على هذه الأسئلة اللوجستية.

كما تطرق التقرير الى ترتيبات تجريها السعودية بأن تتولى "ملف اتصالات عن بعد بين الشرع وطاقمه وبين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

ووفقا للتقرير وصلت إلى أحمد الشرع رسائل مفادها بأن السعودية وبتنسيق مع تركيا تريد فتح قناة أو "نافذة" حوار بين الشرع وطاقم الرئيس ترامب، وحتى أن الرسائل تشير بأن الرئيس الأمريكي كلف السعودية بإدارة وتنسيق إتصالات أولية للتحاور وتدير ترتيبات مع وجود إحتمال أو إمكانية لأن يلتقي الشرع لاحقا في الرياض مع "شخصية بارزة جدا " في إدارة الرئيس ترامب.

وذكر التقرير أن "السعوديون يتولون بنشاط ملموس حتى الأن ترتيبات التواصل الأمريكي مع الشرع والتي تتزامن مع نشاط غربي وأوروبي برفع العقوبات الإقتصادية عن سوريا حتى قبل إنتظار ما يقرره الأمريكيون بخصوص قانون قيصر"

وتطرق التقرير تأجيل زيارة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى دمشق بالتزامن مع زيارة الأمير تميم، ولم يعرف سبب تأجيل هذه الزيارة، ووفقا للتقرير فإن "الجانب التركي يرتب لزيارة رئاسية مؤكدة لكن بعد نضوج جميع الإعتبارات والظروف التي تثبت بان الثورة السورية في طريقها الدستوري والمؤسسي للتحول إلى دولة".