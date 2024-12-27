محافظ دمشق :"نريد السلام، لا نريد أن نكون أعداء لإسرائيل"

صرح محافظ دمشق الجديد ماهر مروان، الذي عينه أبو محمد الجولاني، اليوم (الجمعة) في مقابلة مع الإذاعة الأمريكية العامة (NPR): "نريد السلام، ولا نريد أن نكون أعداء لإسرائيل أو لأي أحد "

وأضاف مروان في المقابلة: "من الممكن أن إسرائيل شعرت بالخوف ولهذا تقدمت قليلاً (في المنطقة العازلة) وقصفت قليلاً. إنه خوف طبيعي. نحن لسنا خائفين من إسرائيل وليس لدينا أي مشكلة. ليس لدينا أي رغبة في التدخل في أمر من شأنه أن يهدد أمن إسرائيل. يوجد هنا أناس يريدون العيس بتعايش ويريدون السلام".

وبحسب التقرير، فإنه لم يشر في المقابلة إلى الفلسطينيين أو الحرب في غزة . كما دعا الولايات المتحدة إلى مساعدة سوريا على إقامة علاقة أفضل مع إسرائيل.

من جانبه ألمح زعيم تنظيم "هيئة تحرير الشام" السوري أبو محمد الجولاني قبل نحو أسبوعين إلى أن الحكومة الجديدة في سوريا غير مهتمة بالدخول في صراع مع إسرائيل في المستقبل القريب. وأكد الجولاني أن "الوضع في سوريا المنهكة من سنوات القتال لا يسمح بالدخول في صراعات جديدة"، لافتا إلى أن "البناء والاستقرار على رأس الأولويات وعدم الانجرار إلى صراعات جديدة تؤدي إلى المزيد من الدمار."