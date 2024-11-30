أجهزة الأمن الإسرائيلية تحذر من تزايد "المخاطر الإرهابية" جنوب شرق آسيا، وخاصة تايلاند

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، تحذيرا "من تزايد التهديد الإرهابي الذي يستهدف المواطنين الإسرائيليين في جنوب شرق آسيا، وخاصة تايلاند".

وفي مواجهة هذا الوضع، أصدر مجلس الأمن القومي عدة توصيات صارمة للإسرائيليين المقيمين في هذه البلدان. ويُنصحون بتجنب الأماكن التي تم تحديدها على أنها إسرائيلية أو يهودية، والحفاظ على اليقظة المتزايدة في الأماكن العامة (المطاعم والفنادق والحانات)، وعدم عرض اللافتات الإسرائيلية المميزة بشكل واضح.

وتشدد السلطات أيضًا على الحذر على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوصي بإغلاق الملفات الشخصية وتجنب مشاركة معلومات السفر، سواء قبل أو أثناء الإقامة. ومن غير المشجع بشكل خاص ذكر أي صلات مع قوات الأمن الإسرائيلية.

وتواصل أجهزة الأمن الإسرائيلية العمل مع الشركاء الدوليين لتحييد هذه التهديدات، بينما يستمر وضع الرهائن في تعبئة الرأي العام الإسرائيلي.

ويأتي هذا التنبيه في أعقاب التهديدات التي تم تحديدها في الأسابيع الأخيرة، ويستند إلى معلومات استخباراتية تشير إلى أن "الشبكة الإرهابية المسؤولة عن اغتيال الحاخام تسفي كوغان في دبي في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، تخطط لهجمات أخرى في المنطقة".