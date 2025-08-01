وزير الخارجية الفرنسية : سنطرد طالبة من غزة بسبب منشورات معادية للسامية

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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن "الحكومة الفرنسية ستطرد طالبة من غزة متهمة بمشاركة محتوى يُزعم أنه معادٍ للسامية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي"، وقال بارو في مقابلة إذاعية: "يجب أن تغادر البلاد. ليس لها مكان في فرنسا"، دون تحديد ما إذا كانت مقيمة في قطاع غزة. كما طُردت الطالبة، التي لم يُكشف عن اسمها، من المؤسسة الأكاديمية التي درست فيها في مدينة ليل شمال فرنسا.

كما أعلن الوزير أنه سيتم تعليق جميع خطط إجلاء المواطنين من غزة حتى انتهاء التحقيق في الأمر.

وأثارت هذه القضية عاصفة سياسية، حيث وصف وزير الداخلية الفرنسي المحتوى الذي نشرته بأنه "دعاية لحماس". وفقًا لبارو، فإنّ "التدقيق الذي أجراه مسؤولون فرنسيون وإسرائيليون قبل دخولها البلاد لم يكشف عن منشوراتها المعادية للسامية وغير المقبولة".

ومع ذلك، شدّد على أنّ الوضع الإنساني في غزة "لا إنساني"، واصفًا إياه بـ"الفضيحة التي يجب أن تتوقف فورًا". وقد أنقذت فرنسا بالفعل مئات الأشخاص من القطاع منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي الأسبوع الماضي، أشار بارو إلى أنّ فرنسا تبذل جهودًا كبيرة لإجلاء الصحفيين الجائعين من وكالة فرانس برس. ولم تُعلن وزارة الخارجية الفرنسية بعد عمّا إذا كانت عمليات الإنقاذ هذه ستستمر.