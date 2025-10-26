نعيم قاسم يكشف معلومات عن عملية استهداف حزب الله لمقر نتنياهو

كشف نائب الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قيسارية في أكتوبر من العام الماضي، تمّ تنفيذه بناءً على إحداثيات دقيقة لغرفة نوم نتنياهو.

وقال قاسم، في مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله، إن العملية شكّلت "إنجازاً استخبارياً وعملياً نوعياً"، مؤكداً أن الحزب يمتلك قدرات متقدمة في الرصد والتتبع والاستهداف.

ولم يقدّم قاسم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو ما إذا كانت الطائرة قد أصابت هدفها بدقة، إلا أن تصريحاته تعدّ أول اعتراف علني من مسؤول كبير في حزب الله يربط التنظيم مباشرة بالهجوم على مقر إقامة نتنياهو.

السلطات الإسرائيلية لم تصدر تعليقاً فورياً على تصريحات قاسم، غير أن مصادر إسرائيلية كانت أفادت في حينه عن "حادث أمني" في منطقة قيسارية أدى إلى إغلاق مؤقت للطرق وتشديد الإجراءات الأمنية حول مقر رئيس الحكومة الإسرائيلية.