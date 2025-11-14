بتهمة إهانة رئيس الدولة: رسام كاريكاتير التركي مسجون منذ يونيو بسبب رسما "مسيئا" للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سيبقى رهن الاحتجاز

كان من المقرر إطلاق سراح رسام الكاريكاتير التركي دوغان بهليفان، اليوم الجمعة،تحت إشراف قضائي، والذي اعتُقل أواخر يونيو/حزيران المنصرم بسبب رسم كاريكاتيري اتُهم بتصوير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيبقى في نهاية المطاف رهن الاحتجاز، هذه المرة بتهمة "إهانة الرئيس"، حسبما أكدت منظمة حقوق الإنسان MLSA.

وكانت محكمة جنايات إسطنبول قد أمرت بالإفراج عنه في إطار التحقيق الأولي بتهمة "التحريض على الكراهية والإذلال"، إلا أن قضية أخرى ضد بهليفان - بتهمة إهانة رئيس الدولة التركي - تمنعه ​​من مغادرة السجن، كما أُفرج عن أربعة موظفين آخرين في مجلة "ليمان" الساخرة، متهمين في القضية نفسها، بانتظار مراجعة احتجازهم.

يُظهر الرسم الكاريكاتوري الذي أثار الجدل، والذي نُشر في 25 يونيو/حزيران في مجلة "ليمان"، شخصين يلتقيان في سماء مدينة دمرها القصف، أحدهما يُدعى محمد والآخر موسى. يؤكد بهلوان أن رسمه الكاريكاتوري لا علاقة له بالنبي محمد، وأن هدفه الوحيد هو إدانة "عبثية الحرب".

وصرح عند اعتقاله: "أردت أن أُظهر أن الأرواح قادرة على التفاهم، حتى في ظل الصراعات. ولكن هل يجب أن تكون ميتًا لتدرك ذلك؟". ويؤكد رسام الكاريكاتير، الذي عمل في تركيا لسنوات عديدة، أنه يُدرك الحساسية الشديدة المحيطة بالمواضيع الدينية: "القاعدة الأولى هي عدم الاستهزاء بالدين".

وكانت السلطات التركية، قد أوقفت مسؤولاً في مجلس تحرير مجلّة "ليمان" الساخرة في اسطنبول في شهر يونيو/حزيران المنصرم، بتهمة نشر رسم كاريكاتوري اعتُبر مسيئاً للنبي محمد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية ومنظمات. وقالت منظمة حقوق الإنسان MLSA عبر منصة إكس إنّ "المسؤول في مجلس تحرير مجلّة ليمان أصلان أوزديمير، أوقف لدى عودته من فرنسا بموجب أمر من المحكمة الجنائية بتهمة التحريض العلني على الكراهية والعداء".