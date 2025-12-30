قطر غيت : نفتالي بنيت يتهم موظفي مكتب نتنياهو بتخريب العلاقات مع مصر

اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، نفتالي بنيت، موظفي مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتخريب العلاقات الإسرائيلية–المصرية عن قصد، في إشارة الى المتورطين في قضية قطر-غيت، معتبرًا أن ما قاموا به يُعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفق القانون الإسرائيلي.

وأشار بنيت إلى المادة 121 من القانون الجنائي الإسرائيلي، التي تنص على أن أي شخص يتعمد الإضرار بعلاقات إسرائيل مع دولة أخرى يعرض نفسه لعقوبة السجن المؤبد. وأضاف أن الموظفين لم يكتفوا بتلقي رواتب من قطر لغسل صورتها أمام حركة حماس، بل استغلوا مناصبهم داخل المكتب أيضًا لتشويه صورة مصر.

كما لفت بنيت إلى أن نتنياهو يدعي عدم معرفته بما حدث، لكن المستندات التي تم الكشف عنها تظهر تورط موظفيه بشكل مباشر في هذه الأفعال، وفق قوله.